Preguntan a los españoles qué opinan de los franceses: hay algo que destacan (para mal) casi todos

El usuario de TikTok @dele_gt ha dado mucho de qué hablar tras publicar un vídeo grabado en Francia en el que preguntaba a los franceses qué opinaban de los españoles. La mayoría tenían palabras amables, aunque casi todos destacaban que somos "ruidosos" y hablamos "alto".

Ahora, ha hecho la prueba inversa: preguntar a los españoles qué opinión les merecen los franceses. Y hay algo que destaca la amplia mayoría: se niegan a aprender otros idiomas y quieren utilizar exclusivamente el francés.

"Opino que su comida está sobrevalorada, saben francés y ya no aprenden ningún otro idioma. En el top3 de peores tipos de turistas de Barcelona", dice un español. Otro, en la misma línea, añade: "Lo único a lo mejor es que quieren ir con el francés a todos los sitios".

"Son muy suyos. Solo francés y no son muy abiertos", insiste otro. Y una mujer va incluso más allá: "No te ayudan. Cuando vas a su país no te ayudan en nada y pretenden que hables en francés, no entienden tampoco el inglés, conducen muy mal. A mí casi me atropellan un par de veces".

En el lado positivo, algunos españoles dicen que los franceses "son personas muy amables y muy románticas". Pero, como colofón, otro joven remata: "En general, bueno, guay porque nos parecemos. La cosa mala es que no aprenden ningún idioma que no sea el suyo. Eso me jode. Pero por lo demás bien".

Los comentarios que ha generado el vídeo tampoco son mucho más positivos. "El que dice que la comida francesa está sobrevalorada de queda corto, Francia entera está sobrevalorada, hasta la Monalisa lo está", dice un usuario.

Otra asegura: "He ido a Francia al menos nueve veces, una de ellas un mes entero estuve allí, yo hablo francés y puedo comunicarme pero literalmente hacen como el que no".

Y otra ratifica todo eso, aunque introduce un matiz: "Yo en mi experiencia estuve en Francia este verano y fueron súper amables aunque solo hablasen en francés te ayudaban a su manera pero te ayudaban".