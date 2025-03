Preguntan a Eva Soriano a quién vota y deja una respuesta que sorprende a las periodistas

Eva Soriano en los 'GQ Men of the year' en noviembre de 2023.

Una respuesta "nueva y diferente". Así han definido las presentadoras del podcast @ac2ality la respuesta de Eva Soriano a la pregunta de "a quién ha votado en las últimas elecciones".

La presentadora ha señalado que "el voto es secreto" pero que, al contrario de otros entrevistados, sí votó: "No me queda otra. El derecho al sufragio es algo que tenemos y hay que luchar por ello porque si no se luchan por los derechos se pierden".

Ha comentado que ella vota pero que no quiere decirlo: "No tendría ningún problema en decir lo que voto si no fuese porque tuviese 50.000 mensajes de 'eres una no sé qué'. Como no me apetece y soy una persona en un ambiente muy relajado que habéis creado para mí".

"Tampoco hay que ser... es muy fácil saber a qué voto con que me escuches un rato", ha zanjado.

La periodista que le ha hecho la entrevista ha afirmado que "normalmente" la gente que va ahí no se suele mojar y no votan: "Con lo cual, ha sido una respuesta nueva y diferente".

"Votar yo creo que está chulo. Luego nos quejamos de las cosas desde un lugar que no has formado parte. Me voy a quejar porque ha ido Zorra a Eurovisión, no has formado nunca parte activa de Eurovisión, no te importa".