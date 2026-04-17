Preguntan a Falete por cómo ve España: las tres palabras con las que responde van a dar que hablar

El artista Falete ha descrito la situación que ve en España a nivel político en una entrevista concedida al periódico El Español desde Sevilla, en el marco de la Feria de Abril, una de las semanas con más simbolismo del calendario nacional.

En la última pregunta, Falete ha sido preguntado directamente por "cómo ve España actualmente". En un primer momento ha contestado con un tajante "como una mierda", eso sí, entre risas.

A continuación, ha explicado y ha opinado de lo que cree que está pasando: "Se nota la polarización, como en todos los sectores. Y es algo que tiene que cambiar ya. Yo no hablo de colores ni de ideales, pero si quien gobierna lo está haciendo mal, que se vaya a tomar por culo".

Un ejemplo para muchos

Además, durante la conversación, el folclórico también ha valorado el hecho de que sea un referente para muchas personas: "Ahora ya sí lo entiendo. Antes me chocaba mucho cuando me lo decían. Yo pensaba: 'Todos somos normales'. Pero luego te das cuenta de que sí, de que ayudas a muchas personas sin darte cuenta por la naturalidad con la que eres. Y eso me da orgullo".

"A mí me encanta cuando viene un ahijado mío a casa o una ahijada mía y me coge mi tía, o mi prima, y me dice: '¿Qué te crees que me dijo el niño ayer? Que le gusta un niño de su clase. Pero que es que también le gusta una niña'. Y a mí eso me encanta", ha sentenciado.

Falete ha descrito que eso es "evolución" y lo ha definido como que "las personas nos criemos en libertad, que no nos criemos con estereotipos, que no críen a nuestros hijos con etiquetas".

"Vamos a olvidar ya las etiquetas, que no somos ganado para que nos etiqueten. Vamos a olvidar ya toda esa mierda, que lo más bonito es la libertad de expresión. No libertinaje, cuidado; la libertad de expresión. El libertinaje no. Yo eso lo castigo", ha concluido Falete.