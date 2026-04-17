Un experto en cerveza da respuesta a la eterna pregunta sobre si es mejor beberla en lata o en botella

El popular usuario de TikTok Cervecero Miguel, que es beer sommelier, ha dado respuesta a una pregunta recurrente entre los aficionados a esta bebida: ¿es mejor beberla en lata o en botella?

Como suele ocurrir en todas las facetas de la vida, la solución es más completa que decantarse de forma rotunda entre una de las dos.

El experto señala que el formato en lata tiene una ventaja clara: la cerveza es completamente impermeable a la luz. "Y no olvides que la luz, junto con el calor y con el tiempo, son los tres peores enemigos de la cerveza", subraya.

Más fácil de almacenar

Las ventajas, aunque no tan evidentes para el consumidor, no se acaban ahí: "La lata también ocupa menos espacio y se puede almacenar mejor. Aunque quizá sea algo que para ti en casa puede no ser muy relevante, para las empresas es algo fundamental, ya que facilita un montón la logística".

"Además, su cierre asegura al 100% la protección de la cerveza contra el oxígeno", subraya antes de explicar las bondades del otro formato, que también los tiene.

"Pero ahora vamos con la botella. A favor de la botella hay que decir que es el formato más adecuado para las cervezas vivas. Es decir, para esas cervezas que necesitan una segunda fermentación en botella y que completan su evolución dentro del envase. Principalmente esto es tanto por el material como por la forma de la botella".

La perfecta transparencia

"Luego también permite ver la cerveza. Esa ligera transparencia es perfecta para poder ver si los posos de la levadura se han asentado en el fondo para así luego poder hacer un servicio lo más preciso posible", subraya.

"Y, además, no vamos a negar que el formato botella, estéticamente, es mucho más atractivo que el formato de la lata. Por mucho que muchas latas tengan diseños increíbles", admite el experto.