La Feria de Abril de Sevilla desembarca en Madrid y abre un intenso debate: de "apropiación cultural" a verle una ventaja

La Feria de Sevilla llegará a Madrid este año. La capital acogerá durante 20 días una réplica de la tradicional fiesta andaluza, acercando así este evento a los madrileños y otros visitantes del resto de España.

A pesar de que sus creadores aclaran que la iniciativa nace "desde el respeto", son muchos los que interpretan esto como una ofensa a la cultura andaluza, que poco o nada tienen que ver con Madrid.

Madrilucía, nombre de la feria, coincidirá con San Isidro, y se celebrará entre el 9 de mayo y el 7 de junio de 2026. La feria estará situada en el Espacio Iberdrola Music de Villaverde, y según el usuario de TikTok Adrián Espinosa, será "exactamente igual que la de Sevilla".

"Con coches de caballo, con casetas, con música, flamenco... de todo", explica este influencer sevillano, que también informa a sus seguidores de que el evento servirá para "acercar Andalucía a Madrid".

"No lo termino de ver mucho"

"Han cogido un pedazo de recinto y han puesto un montón de casetas, creo que son 400 o 500, que ya puedes reservarlas tú y todo para montarlas", asegura el creador de contenido.

No obstante, Adrián Espinosa se muestra cauto ante esta idea, cuyo origen hay que buscarlo en 1986, cuando Francisco de Paula López, un sevillano que emigró a Madrid en 1972, apostó por poner en marcha una feria en la capital.

"Quieren que tenga más o menos el mismo éxito que aquí en Sevilla", expone este sevillano, que duda de que pueda ser así. "Yo el mismo éxito no sé si va a tener, la verdad, lo dudo mucho... no lo termino yo de ver mucho, la verdad", opina en TikTok.

La controversia aquí está servida. Para algunos, Madrilucía es un claro ejemplo de "apropiación cultural". "Entonces ya no tienen que venir los madrileños a las de Andalucía", opina una usuaria.

En esta línea, otro también muestra su rechazo: "Todo el año menospreciando Andalucía y luego solo quieren ser como nosotros. Lamentable". Sin embargo, no todos piensan de la misma forma.

"¿Qué os pasa a todos? En varios sitios también se celebra San Isidro y aquí nadie se queja, ahora hacen una “feria de abril” y os quejáis todos cuando literalmente lo único que hacen es intentar acercar a Andalucía con Madrid", expone otra usuaria de TikTok.