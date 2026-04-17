La Audiencia de Madrid absuelve a Pablo Echenique del delito de odio por su tuit "irónico" sobre curas y pederastia

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exdiputado de Podemos Pablo Echenique por su mensaje en redes sociales en el que aseguró que "estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad, a que delinca una persona migrante". Lo escribió después de unas declaraciones acerca de la inmigración del arzobispo de Oviedo, en las que advertía de que, "dentro de esta apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados".

Si bien los magistrados consideran que no hay caso penal, no han ahorrado una reprimenda a Echenique. "El mensaje debe interpretarse en el marco de una respuesta política y mediática, aunque resulte reprobable desde un punto de vista ético", han reflejado en el auto, donde también han considerado que el mensaje del exdiputado "es el paradigma de lo que no debe hacerse por los actores políticos". "Refleja la degradación del debate público, caracterizado por la descalificación y el insulto", han opinado.

Aunque la Audiencia Provincial, de nuevo, haya considerado el mensaje "impropio" y "desacertado", no ha dado la razón a Abogados Cristianos, la fundación que denunció a Echenique y para quien solicitaba un año de prisión, multa e inhabilitación por un delito de incitación al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra colectivos.

Los jueces han prestado especial atención al contexto de las palabras de Echenique, que fueron escritas "como reacción inmediata a unas declaraciones previas y no formaron parte de una campaña continuada, reiterada o sostenida en el tiempo contra los sacerdotes o la Iglesia". Asimismo, el tribunal ha explicado que los curas o sacerdotes "no pueden ser considerados, en el contexto social y cultural español, un colectivo especialmente vulnerable o históricamente discriminado".

En el auto, han dado por buenas las explicaciones del político al considerar que "no actuó con voluntad de incitar al odio contra los sacerdotes, sino con una finalidad irónica y crítica respecto de las declaraciones del arzobispo". Durante el juicio, el propio Echenique mantuvo que lo único que buscaba era "poner de relieve, mediante una comparación que calificó de 'absurda', el carácter exagerado de las manifestaciones sobre inmigración".

Pese al resultado absolutorio, contra la sentencia, que no es firme, cabe todavía opción de interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.