La DJI Osmo Pocket 4 es real: llevo varias semanas usándola como cámara principal y tengo mucho que decirte

Resumen: La DJI Osmo Pocket 4 es una realidad. Durante las últimas semanas la he probado y trae muchos más cambios y mejoras de las que piensas. Casi tres años después desde la última actualización de la Osmo Pocket, la marca china ha dado un salto lo mires por donde lo mires. En estética, es cierto que guarda muchas similitudes con su predecesora, pero ahora parece una cámara gimbal de bolsillo de verdad. Incorpora un nuevo botón de zoom e incluso un accesorio para mejorar la iluminación. Su autonomía crece hasta los 240 minutos, captura imágenes en 4K a 240 fps y sí, se notan mejoras cuando la usamos en lugares oscuros. Otra de las alegrías es que incluye memoria interna de 107 GB. Por si fuera poco, su sincronización con la app DJI Mimo sigue siendo una delicia. Me parece una de las mejores cámaras para crear contenido o capturarlo todo sin cargar con una de mayor peso.

Ventajas

Mejora la resolución una barbaridad. Es capaz de capturar imágenes en calidad 4K y 240 fps.

Se nota un salto en grabación nocturna. Uno de los puntos débiles de la anterior generación.

Los 107 GB de almacenamiento interno nos permiten olvidarnos, aunque sea por un tiempo, de comprar una tarjeta SSD.

Incorpora zoom de hasta dos aumentos sin pérdida y hasta cuatro aumentos. Y la novedad de un botón dedicado a ello.

Desventajas

No cuenta con el conocido protector de la Osmo Pocket 3.

La nueva DJI Osmo Pocket 4, con su nuevo botón de zoom. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña de la DJI Osmo Pocket 4

La Osmo Pocket 3 había sido todo un éxito y DJI no tenía nada fácil poder mejorar algo que ya había sido una revolución. Pero sí, la Osmo Pocket 4 es un salto total. Con cambios que la convierten en una de las mejores opciones en cámaras gimbal de bolsillo.

La he usado durante varias semanas para grabar contenido y hay diferentes mejoras que se notan en el día a día. Empezando por el apartado estético, es muy parecida a su predecesor, pero añade un botón de zoom, ya que acepta hasta dos aumentos.

Lo he probado con el creator combo y, dentro del pack, incluye varios accesorios que completan la experiencia. Algunos de ellos como el DJI Mic 3, el clip magnético, dos parabrisas, un imán y un cable de carga magnética del transmisor del Mic 3.

Fotografía hecha con la DJI Osmo Pocket 4. Sergio Coto / El HuffPost

Uno de los accesorios que me ha encantado ha sido la luz de relleno Osmo Pocket 4 y, por supuesto, su trípode mini, con el que podemos colocar la cámara en cualquier lugar para grabarnos o bien en vertical o en horizontal. Aquí la experiencia no cambia y es casi perfecta.

Una vez la encendemos y la configuramos, nos encontramos con una alegría. 107 GB de almacenamiento interno, sin necesidad de tener que comprar una tarjeta SSD sí o sí. Algo que es una alegría, sobre todo si queremos grabar algo y no la llevamos encima.

Eso en cuanto a memoria, pero en cuanto a resolución, el sensor CMOS de 1 pulgada y apertura focal de dos aumentos es muy bueno. Si había algo que tenían que mejorar con la Pocket 3 era la grabación nocturna. En mi experiencia, hay una mejora evidente en los escenarios de poca luz.

Imagen de Hamburgo (Alemania), con la DJI Osmo Pocket 4. Sergio Coto / El HuffPost

Además, gracias a los 14 pasos del perfil de color D-Log 1 y 10 bits de rango dinámico, los colores se mantienen de forma mucho más natural. Esto, para los que quieren resaltar las tonalidades, es una gran ventaja. Algo que repercute cuando nos grabamos en primera persona gracias a su cámara gimbal que sigue siendo sorprendente.

La Osmo Pocket 4 tiene una estabilización de tres ejes y es por eso por lo que sigo pensando que es de las mejores cámaras para crear contenido. Se mantiene estable en todo momento. ActiveTrack 7.0 es la encargada de seguir a los sujetos durante la captura. De hecho, las funciones Spotlight Follow y Dynamic Framing, hacen que la experiencia sea cinematográfica en una cámara de bolsillo.

Sí es cierto que, en algunas ocasiones, he tenido que cuando quería grabar una escena y cogía de primeras un objeto, le costaba mucho 'soltarlo' en la escena. Lo que me obligaba a reiniciar la cámara o tener que girarla y volverla a poner en la posición deseada. Pese a ello, el enfoque automático no falla y no pierde resolución en ningún momento.

Imagen con poca luz con la DJI Osmo Pocket 4. Sergio Coto / El HuffPost

Y de la resolución, claro que hablamos. Es capaz de captar imágenes en calidad 4K a 240 fotogramas por segundo. De hecho, su cámara lenta en Ultra HD lo capta absolutamente todo.

Otras de las funciones que cuentan es con un modo vídeo con obturador lento, un tono de película que mejora los colores y estilos clásicos, filtros para embellecer el tono de la piel en selfies o la luz de relleno acoplable.

Sin duda, DJI ha dado un salto adelante con la nueva Osmo Pocket 4. Es, de verdad, una cámara de bolsillo muy versátil y que es capaz de llevar la creatividad hasta otro nivel.

Ya se puede reservar, aunque la venta empezará el próximo 22 de abril. Su precio, en el Essential Combo, parte desde los 479 euros; en el Standard Combo, parte desde los 499 euros. En el caso de elegir la opción Creator Combo, arranca desde los 619 euros.