Sánchez escribe en 'Financial Times' y lo que dice de Elon Musk es probable que le llegue al magnate y no le guste nada

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha publicado un artículo de opinión en Financial Times para explicar por qué el Ejecutivo va a prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Sánchez ha comparado en su texto a los niños de 1800 y 1900 con los de la actualidad. En esa época, los niños trabajaban y estaban malnutridos por lo que "en el Siglo XIX, algunos líderes progresistas intentaron regular esta situación, pero los industriales presionaron en contra, alegando que las pruebas del daño eran inconcluyentes".

Ahora, momento en el que los derechos de la infancia son sagrados, hay otros peligros como las redes sociales de los que, según Sánchez, también hay que protegerlos: "Cuando mi gobierno anunció su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y de perseguir a los multimillonarios tecnológicos que no cumplan, esos mismos argumentos defectuosos han reaparecido".

Es decir, Sánchez ha comparado a los magnates como Elon Musk y Mark Zuckerberg con aquellos que explotaban a los niños en las fábricas en el Siglo XIX pero, en este caso, en el espacio digital.

"Algunos sostienen que el daño que sufrían los niños en las fábricas no tiene nada que ver con el que padecen hoy en el espacio digital. Pero se equivocan. Existe un creciente cuerpo de investigaciones que muestra que casi dos de cada cinco adolescentes pasan un tiempo excesivo en redes sociales, y que cada hora adicional incrementa en un 13 % el riesgo de desarrollar depresión", ha escrito Sánchez.

"Los tecnooligarcas, como Elon Musk o Mark Zuckerberg, no están por encima de la ley ni del interés público" Pedro Sánchez

Ha puesto también sobre la mesa que Grok, la IA de X —antes Twitter y ahora propiedad de Elon Musk— publicó más de tres millones de desnudos falsos en sus primeros once días de vida.

Para Sánchez, los gobiernos ya no pueden permitirse no intervenir contra estas prácticas porque "la salud, la seguridad y la dignidad de nuestros hijos están en juego": "Debemos prohibir las redes sociales para los niños, una medida respaldada por más del 70 % de los adultos en el Reino Unido y en los cinco países más grandes de la UE".

Ha añadido el presidente del Gobierno que sabe que será complejo ponerle puertas al campo. Y, como colofón a su artículo, ha citado directamente a Musk y Zuckerberg, a los que llama "tecnooligarcas" y de los que ha dicho que no están por encima de la ley.

"Ninguno de estos desafíos supera nuestra responsabilidad de proteger a los niños y de demostrar que los tecnooligarcas, como Elon Musk o Mark Zuckerberg, no están por encima de la ley ni del interés público. Por muy ricos y poderosos que sean, ellos no mandan. Mandan las democracias", ha sentenciado en su texto.

Musk vs. Sánchez

Al contrario que Mark Zuckerberg, Elon Musk, dueño de Tesla y de X, sí suele entrar al trapo y bajar al barro de la política. En numerosas ocasiones, el magnate y hombre más rico del mundo ha criticado a Pedro Sánchez, al que llamó "dirty Sánchez", por querer regular las redes sociales.

También ha pedido en varias ocasiones que arresten a Pedro Sánchez y lo ha llegado a calificar de "traidor a España". Por el contrario, el presidente de España se ha referido a Musk como "estos magnates que se creen que el mundo es suyo y que pueden hacer lo que les dé la gana".