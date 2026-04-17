Llega a la prensa de Hollywood lo que Pedro Almodóvar dice de Jacob Elordi y hay revuelo

Pedro Almodóvar y su hermano Agustín han estado en el podcast de La pija y la quinqui y han dado numerosos titulares. El cineasta manchego, que acaba de estrenar Amarga Navidad, ha desvelado que tiene un resquemor con Joaquín Sabina, ha opinado de Madrid y ha sido noticia fuera de España por sus palabras sobre el actor Jacob Elordi.

Elordi, de abuelo vasco, ha estado nominado al Oscar por su papel como la criatura del doctor Frankestein en la versión de Guillermo del Toro. Además, es uno de los rostros más conocidos de Euphoria, la serie de HBO.

A pesar de todo esto, Pedro Almodóvar se ha preguntado en el podcast de Carlos Peguer y de Mariang Maturana si el estrellato de Elordi es real: "Yo todavía me preguntaba si era un sex symbol o un actor respetado".

"O sea, que el estrellato de Jacob Elordi ya veo que es cierto. Pero últimamente me he estado preguntando si es solo un símbolo sexual o un actor respetado. Es que Cumbres Borrascosas es muy mala. Y no es culpa de Jacob Elordi ni de Margot Robbie, ellos hacen lo que pueden", afirmó el ganador de dos Oscar.

Sobre este Frankenstein de Guillermo del Toro, Almodóvar ha dicho que esta criatura es más "hot" que otras que se han hecho: "Lo que pasa es que todos los Frankenstein que se han hecho hasta ahora son seres inmundos, son el resultado de un montón de piezas de otros cuerpos, siempre ha sido una historia de horror, pero ahora le han puesto paquete y es una imagen 'hot' y sexual".

Ha añadido Almodóvar que aquí Elordi "tiene que hablar con esa voz baja, y eso es mucho más fácil que hablar en otros tonos más expresivos. O sea, que está bien, pero Frankenstein es un trabajo bastante cómodo para un actor. Tenemos que verle en algún otro papel que demande más de él".

Así lo recogen en Hollywood

Estas palabras han llegado hasta Variety, la revista de cine más importante de Hollywood, y se han hecho eco de las palabras del director manchego, considerado una institución allí.

Pedro Almodóvar cuestiona la versatilidad de Jacob Elordi y se pregunta si es "solo un símbolo sexual" o un "actor respetado", reza el titular de la noticia que le han dedicado a las palabras del manchego.

En los comentarios, muchos usuarios norteamericanos critican a Almodóvar por sus palabras: "¡¿Qué demonios?! ¿Ha visto Frankenstein?? Jacob se ha ganado sus galones, por favor, incluso como símbolo sexual, aún hace una actuación realmente buena".

Otros dicen que Almodóvar tiene razón y que simplemente ha expresado una duda razonable sobre la estrella australiana y sobre su futuro como actor.