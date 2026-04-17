Ramón Espinar da donde más duele para responder a un diputado de Vox que se burló de su lapsus

El que fuera fundador de Podemos y actual tertuliano de televisión Ramón Espinar ha respondido a través de sus redes sociales al diputado de Vox Carlos Flores, ya que le había criticado un lapsus que tuvo este jueves durante una de sus apariciones en el programa Directo al Grano, de TVE.

Durante uno de los debates que estaban hablando, en este caso sobre el caso de Borja, un joven español al que le han amputado una pierna tras un mordisco de un tiburón durante su viaje de novios en las Maldivas, Espinar cometió un error.

"A las Maldivas solo hay que ir para ayudar a recuperarlas a nuestros hermanos argentinos, todo lo demás no vale", comentó el exsenador, confundiendo las Maldivas con las Malvinas.

En X ese momento se ha compartido gracias al periodista Rafa López, que ha sido el que lo ha difundido en su perfil: "Ramón Espinar, tertuliano, politólogo y ex senador de Podemos, en Directo al Grano de TVE: 'A las Maldivas solo hay que ir para ayudar a recuperarlas a nuestros hermanos argentinos'. Confunde Maldivas con Malvinas y nadie le corrige".

Viendo que estaba haciéndose viral, el diputado de Vox Carlos Flores Juberías quiso replicar y contestó lo siguiente: "Por fin hay algo en lo que coincido con ese gran experto en política internacional que es Ramón Espinar. '¡Maldivas argentinas!' Oh, wait!".

La reacción de Espinar

El propio Espinar le ha contestado: "Bueno, todos tenemos lapsus. Lo que no tenemos todos son condenas por malos tratos. Eso solo tú, a la madre de tus hijos. Suéltame el brazo, fascista".

Flores fue condenado en septiembre de 2002 por un delito de violencia psíquica habitual contra su exmujer, de la que se había divorciado en 1999. La sentencia firme de la Audiencia Provincial de Valencia, que confirmó otra del Juzgado de Primera Instancia 7, incluyó "21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones" contra su expareja y madre de sus hijos, según reveló en su día el diario Levante-EMV.