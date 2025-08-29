Preguntan a Fernando Alonso por el matrimonio de Taylor Swift: la reacción, de bandera a cuadros

¿Por qué se está hablando de un romance entre Fernando Alonso y Taylor Swift?

Taylor Swift se casa. La famosa cantante y Travis Kelce han anunciado su compromiso esta semana después de meses de rumores. En una publicación conjunta en Instagram, la pareja ha dado la buena nueva con una serie de fotos en las que el deportista y la artista aparecen en un jardín rodeados de flores.

Swift y Kelce comenzaron su relación aproximadamente en agosto de 2023, haciendo público su noviazgo en septiembre, cuando la cantante apareció por sorpresa en un partido de los Kansas City Chiefs, el equipo de fútbol americano en el que juega el deportista.

"Vuestra profesora de inglés y vuestro profesor de gimnasia se van a casar", han dicho en tono de humor en una imagen que promete batir todos los récords de 'me gusta'.

Los más fanáticos de la cantante se han dado cuenta de varias cosas, por ejemplo, que ha acompañado el anuncio con la canción So High School, que habla de su historia de amor con el deportista de la NFL y que forma parte de su disco The Tortured Poets Department.

Alonso entra en escena

Esta cuestión ha propiciado un maravilloso momento protagonizado por Fernando Alonso después de que durante un tiempo se le relacionase con la cantante norteamericana.

De hecho, muchos dicen que en el tema Imgonnagetyouback hay un guiño al piloto español dos veces campeón del mundo, algo que nunca nadie ha confirmado. "Pequeña charla, gran paseo, actúa como si no me importara lo que hiciste... Soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja", dice la letra. Cabe destacar que Aston Martin es la escudería en la que está ahora Alonso.

Ahora se está viralizando un vídeo donde le preguntan a Alonso por el matrimonio de Taylor Swift por la reacción del piloto. "¿Qué opinas del compromiso?", ha querido saber una periodista.

"Bien. Enhorabuena, supongo", ha dicho él cambiando el semblante y dejando primero un curioso silencio y una carcajada final. Un momento que no para de verse, que está dando la vuelta al mundo y que ha provocado numerosas reacciones.