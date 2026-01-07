Preguntan a Javier Bardem por las posibles consecuencias de ir contra el genocidio en Gaza: la respuesta es de Óscar

El genocidio llevado a cabo por Israel sobre la franja de Gaza ha sido uno de los ejes centrales de la política internacional, trascendiendo más allá de los despachos. Numerosos rostros de la cultura se han posicionado a favor del pueblo palestino, denunciando a su vez los crímenes de guerra que está cometiendo el presidente de Israel Benjamin Netanyahu.

Uno de ellos ha sido el actor español Javier Bardem, quien recientemente fue incluido en una "lista negra" por el jefe de los estudios pro israelíes Paramount, David Ellison. Junto al protagonista de películas como No es país para viejos también figura la actriz estadounidense Emma Stone.

Por esta cuestión le han preguntado a Javier Bardem, uno de los actores firmantes del manifiesto Film Workers Pledge to End Complicity, donde se comprometen a no participar en festivales, cines o producciones israelíes "implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino".

"Contra los que apoyan este genocidio"

"No estoy sorprendido por ello, pero el tema no es tanto sobre su 'lista negra'. Es sobre con quienes queremos trabajar y con quienes elegimos trabajar nosotros", ha dicho en una entrevista para el medio estadounidense Zeteo.

En esta línea, Javier Bardem ha querido aclarar "una cosa que todo el mundo va a entender" sobre su postura. "Nosotros no vamos contra la gente por sus nacionalidades, o su religión, o sus orígenes étnicos. Nosotros vamos contra compañías y entidades que están apoyando este genocidio, este apartheid en marcha y esta ocupación ilegal", ha zanjado.

"Estudios, directores y productores saben que no pueden apoyar a quienes apoyan tales atrocidades", ha contado en una charla que ha compartido con la directora y actriz de "All That's Left of You, Cherien Dabis. La película, que produce Javier Bardem, explora el trauma de la ocupación israelí del pueblo palestino a lo largo de generaciones.

Sobre ello ha hablado Cherien Dabis, quien ha apuntado que su intención con esta película era "mostrar el impacto psicológico y emocional de la ocupación". Unas palabras con las que coincide plenamente Javier Bardem. "Lo que está ocurriendo en los últimos dos años es un genocidio total", ha comentado sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

Qué dice el manifiesto Film Workers Pledge to End Complicity

Los trabajadores del cine (cineastas, actores, empleados de la industria y organizaciones) r econocen que el cine puede influir en la percepción pública y que tienen una responsabilidad ética en un contexto de crisis.

y que tienen una responsabilidad ética en un contexto de crisis. El manifiesto se emite en un momento de guerra y graves violaciones de derechos humanos en Gaza.

Los firmantes responden a llamamientos de cineastas palestinos a no guardar silencio, a rechazar el racismo y la deshumanización , y a “hacer todo lo humanamente posible para acabar con la complicidad” en su opresión.

, y a “hacer todo lo humanamente posible para acabar con la complicidad” en su opresión. El manifiesto se inspira en movimientos del pasado, especialmente en Filmmakers United Against Apartheid, que en su momento boicoteó proyecciones en el apartheid de Sudáfrica.

En este sentido, los firmantes de este manifiesto se comprometen a llevar a cabo una serie de acciones contras las instituciones cinematográficas israelíes que consideren “implicadas en genocidio o apartheid”: