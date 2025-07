Preguntan a Joaquín Reyes por cuánto dinero iría a 'MasterChef': es probable que nadie haya dicho nunca algo así

Joaquín Reyes ha estado en el programa Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez, que ha querido saber por cuánto dinero estaría dispuesto el cómico a acudir a MasterChef o a Tu cara me suena, dos programas en los que el chanante daría mucho juego.

"¿Cuánto dinero tendrían que darte para que hicieras un MasterChef o un Tu Cara Me Suena?", ha preguntado concretamente la cómica.

"No me veo ahí", ha dicho de primeras Joaquín Reyes. Y ha añadido: "Yo prefiero estar tumbado. No hay nada... hay pocas cosas, mejor dicho, que me hagan levantarme. Yo siempre digo ¿qué prefieres esto o estar tumbado? y casi siempre gana estar tumbado".

"Es que soy clinofílico, que no me levanto de la cama. O sea, cada vez me levanto menos. Pero por amor a la cama. No es por ninguna...", ha seguido explicando el cómico manchego.

Ha añadido Álvarez que mucho ojo "que puede ser un principio de depresión". "No, pero yo en la cama estoy contento. No quiero trivializar sobre eso. Pero yo en la cama tumbado es como más contento estoy. Como más contento estoy es en horizontal. Las ideas fluyen más", ha dicho el cómico, provocando las risas de todos los presentes en plató.