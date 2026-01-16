Preguntan a Jordi Évole si prefiere entrevistar a Nicolás Maduro o a Julio Iglesias: lo que dice de Ayuso no lo esperaba nadie

Jordi Évole, uno de los periodistas y comunicadores más reconocidos de nuestro país, acudió este jueves a El Intermedio, donde hizo un repaso de la actualidad política nacional e internacional de la mano de El Gran Wyoming.

El programa de laSexta invitó al presentador de Lo de Évole a tumbarse en una cama, recordándole el ataque de cataplexia que sufrió durante una visita en 2021. "Esto lo hacéis por si me caigo, cabrones", dijo entre risas Jordi Évole, que pasó a responder las preguntas de Wyoming.

"Tú has entrevistado dos veces a Nicolás Maduro. ¿Tienes miedo de que entren en tu casa la Delta Force por tus contactos con el comunismo bolivariano?", le preguntó Wyoming. La respuesta de Jordi Évole, haciendo gala de su particular tono irónico, dejó claro su rechazo a Donald Trump: "Qué gente, qué humanidad, todo lo hacen por la democracia en Latinoamérica".

Aprovechando la ocasión, Wyoming también le ha preguntado por su entrevista a Julio Iglesias, a quien Jordi Évole entrevistó en 2015. "Por entrevistar a Julio Iglesias no viene nadie a detenerte", aseguró el periodista catalán, que también aprovechó para lanzar un dardo a Isabel Díaz Ayuso.

"No viene la fuerza pretoriana de Isabel Díaz Ayuso a detenerte", dijo entre risas. "Igual lo estaba insinuando y no me di cuenta", bromeó el periodista, que no dejó pasar la ocasión para hacer una referencia a las denuncias contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.

El penúltimo dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid

Tratándose de Jordi Évole, los recados a Isabel Díaz Ayuso son una constante. Recientemente, y con motivo de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que fuera presentador de Salvados dejó clara su opinión sobre esta cuestión.

"Guarden este tuit. Gracias al equipo de @eldiarioes", dijo Jordi Évole en su cuenta de X, provocando una avalancha de 'me gusta'. De esta forma respondía al polémico mensaje de Isabel Díaz Ayuso en el que defendía a Julio Iglesias.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", dijo la líder del PP.

Las palabras de Isabel Díaz Ayuso no pasaron desapercibidas, y otros periodistas reaccionaron a su publicación. Lejos de rectificar, la presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en su defensa del cantante: "No vamos a prestarnos al linchamiento de un artista".