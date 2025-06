Preguntan a Karla Sofía Gascón dónde se posiciona políticamente y acaba dando un inesperado nombre

Han pasado seis meses desde que la actriz española Karla Sofía Gascón fuera el nombre más comentado en redes sociales y en la prensa por unos supuestos tuits con connotación racista y xenófoba, afectando, y mucho, a la reputación tanto de la propia actriz como de la película Emilia Pérez.

Es uno de los temas que ha tocado en la entrevista concedida a El Español, pero no el principal, pues han hecho un recorrido desde su vida pasada, su presente y el futuro de la actriz.

"Menos racista que Ghandi y menos de Vox que Echenique", fue una de las frases pronunciadas por Gascón que fueron comentadísimas. Ha aclarado que pidió perdón a Echenique por haber utilizado su nombre. "Era la única forma de decir 'es que sois subnormales', pero si lo decía también iba a ofender", explicó la actriz.

Preguntada sobre en qué lado político se ubicaría, dando un número siendo 0 la derecha y 10 la izquierda, no ha sido concreta, aunque sí sincera: "Si te soy sincera, me habría gustado que hubiera un partido centrado de personas normales y corrientes".

"Mis ideales yo creo que son más de izquierdas, pero a veces perdemos el norte. Jamás me verás con esta gente de Vox, aunque me hacía muchísima gracia cuando me defendían. Quienes me quieren eliminar, me defienden y los que están conmigo, me defenestran", ha confesado.

Como no ha sido concreta, le han vuelto a preguntar dónde se colocaría y ha acabado dando un nombre inesperadísimo: "El otro día conocí a Albert Rivera. Y creo que Inés Arrimadas habría hecho un buen trabajo. En conjunto, me gusta el centro, pero al final, sean de extrema derecha, de extrema izquierda o de centro, a todos les encanta vivir que te cagas de bien".