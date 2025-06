Preguntan a Nagore Robles por la vida en Madrid y suelta todo esto: a Ayuso no le va a gustar

Nagore Robles se ha sometido a un preguntas y respuestas de su comunidad de Instagram, donde tiene 1,3 millones de seguidores. Una de esas cuestiones tenía que ver con su vida en Madrid y la televisiva ha dejado una reflexión que rápidamente está dando que hablar en X.

Ha empezado explicando que adora Madrid y sus oportunidades "los planes infinitos, su diversidad y cultura, su variedad...". Para Robles, la ciudad "te abraza sin preguntar de dónde vienes, pero te impulsa a descubrir quién eres".

"Aquí todo se mueve, todo late, y eso te obliga a despertar, a elegirte y a crecer, incluso cuando te de miedo. La adoro porque me da libertad, mezcla, contradicción y también belleza en lo cotidiano. Porque en Madrid, hasta perderse tiene sentido. Y yo, que ya no le tengo miedo a empezar de nuevo, solo puedo agradecer un lugar que me ha dado tantísimo", ha proseguido.

Pero no todo iba a ser bueno, en otro punto ha hablado de la política y, sin nombrarla, va con dardo a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida, presidenta de la Comunidad de Madrid y alcalde de la ciudad respectivamente, ya que menciona tanto temas locales como regionales.

"Pero la política... subvenciones a toros antes que a terapias psicológicas, terrazas ocupando las aceras pero sin un banco a la sombra en los parques, y un discurso que ignora que no todo el mundo tiene la meta en el mismo sitio", ha afirmado.

Por último ha señalado: "Madrid tiene alma, pero su política a veces parece empeñada en venderla al mejor postor. Dicho esta chapa, creo que algún día me despediré con pena de Madrid y volveré al norte, o viviré entre una y otra".