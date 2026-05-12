Preguntan a Sánchez por Ayuso en México: define así a la presidenta delante del director de la OMS

Pedro Sánchez ha comparecido este martes junto al general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom para abordar el papel de España en la crisis del hantavirus.

El directivo de la OMS ha dado las gracias este martes a España por su "amabilidad y compasión" tras organizar el desembarco del crucero en el que se encontraban varias personas contagiadas de hantavirus.

Pero no sólo han hablado del virus. Al presidente del Gobierno de España le han preguntado por las quejas que ha recibido por parte de Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado al Ejecutivo español de poner tanto a ella como a su equipo en peligro durante su viaje a México.

"Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar, no solamente, en nuestro país, como hemos visto, durante estos días, también fuera de nuestro país en este caso en México", ha respondido el presidente Sánchez.

La misma periodista le ha preguntado por el papel que ha jugado el gobierno de Canarias en esta crisis del hantavitus y si han considerado tanto él como Tedros "deselal" la actitud de Victor Clavijo.

Sánchez ha señalado que no va a entrar en polémicas institucionales y que se queda con lo que ha dicho el papa León XIV "expresando su reconocimiento y su admiración a la sociedad canaria que ha dado ejemplo de solidaridad y de empatía".

También ha alabado Sánchez "al conjunto de la sociedad española que ha vivido este operativo con absoluta tranquilidad y con absoluta confianza en el despliegue operativo, en el despliegue sanitario y en toda la capacidad que tiene nuestro país".

Ha señalado el presidente que España "es uno de los pocos países en el mundo que en cuestión de horas es capaz de desplegar un operativo para desplegar un operativo de emergencia o salud global como estamos viviendo".