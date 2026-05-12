Ayuso acusa a Sheinbaum de boicotear su viaje a México y al Gobierno de abandonarla "en peligro extremo"

Isabel Díaz Ayuso está de regreso en España, tras su polémica gira política en México, la misma en la que se le fueron cerrando puertas de distintos actos y eventos, entre críticas y protestas, al tiempo que acabó vaciando su agenda durante el fin de semana en la Riviera Maya. Este martes, la mandataria autonómica ha pasado por la ondas de la COPE, donde ha relatado su versión de lo sucedido en 'Herrera en COPE'.

Y su versión ha consistido en volver a culpar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de boicotear el viaje mediante coacciones y amenazas de las que dice tener pruebas, pero que no ha aportado, al tiempo que ha deslizado afirmaciones en las que ha vinculado a su formación política, Morena [Movimiento de Regeneración Nacional], con que se hayan producido asesinatos de políticos o el hecho de que el narcotráfico tenga tanto poder. Ayuso también ha acusado al Gobierno de España de haberla abandonado "a su suerte" en lo que ha definido como una situación de "peligro extremo".

Ayuso ha invertido sus primeros minutos en argumentar o justificar el motivo de su viaje a México, señalando que solo hay que acudir a la hemeroteca para ver que otros mandatarios autonómicos lo han realizado antes "y no solo a México, sino a tantos países hermanos". También ha esgrimido el papel económico que desenvuelve esta nación en la capital española, puesto que "México es de lejos el país extranjero que más invierte en la región" y preparándose para otro tipo de afirmaciones de un país del que la líder del PP madrileño opina que "uno se tendría que preguntar por qué viene tanto mexicano a vivir a Madrid, ¿qué está sucediendo en México, no?".

Ayuso asegura que Sheinbaum ordenó que no pudiese ir a los premios de cine: "Y tengo pruebas"

Se ha referido a un viaje "normal", en el que "lo sucedido forma parte de países populistas, como, por ejemplo, México, que ya está sumido en una situación como esta y España, que va directamente detrás". Así, Ayuso ha señalado que "nuestra agenda, que es muy completa, pretendía estar en cuatro estados... un viaje de trabajo como uno se puede imaginar, para desde el comienzo estar en la Cámara de Comercio española en México, estar con autoridades allí, visitar universidades, hacer entrevistas, ver inversores, atraer inversiones, cenar con ellos, también con muchas otras empresas, recibir medallas, entrega de llaves de la ciudad, es decir, actos protocolarios de lo más normal entre administraciones".

Ayuso ha reiterado sus acusaciones contra Claudia Sheinbaum, pero ha ido un paso más allá. Ha acusado a la presidenta mexicana directamente: "Ha puesto en peligro a mi equipo y a mí". "Esta señora [Sheinbaum] que me dedicó todos los programas, todas las mañanas, un programa de mañanas que tiene, las 'mañaneras', que sirven, pues bueno, para hacer propaganda como está haciendo ahora mismo con la televisión pública en España y con los mismos métodos, directamente llamó al complejo, y tengo pruebas, y dijo: 'Como esa señora [Ayuso], entre en el recinto, ya no como vaya al evento, directamente lo cierro'".

"El Gobierno de México y el Gobierno de España nos han puesto en peligro a mi equipo y a mí" Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Ayuso también ha regresado a las comparaciones de México con un narcoestado, afirmación que realizó antes de su viaje, pero que no había repetido estando allí. Hoy, en Madrid, ha retratado a "un país sumido por el narcotráfico y muchos de los estados mexicanos son directamente gestionados por ellos, por el narco, es profundamente violento y peligroso y el Gobierno nos ha abandonado, el Gobierno de España, a un representante del Estado directamente lo ha abandonado y no solo lo ha abandonado sino ha echado fuego desde aquí".

Y, con esa descripción, ha acusado tanto al Gobierno de Sheinbaum como al de Pedro Sánchez de no protegerla: "Lo que en realidad denuncio es que el Gobierno de México y el Gobierno de España nos han puesto en peligro a mi equipo y a mí. Quiero dejar cuenta que desde que llegó Morena ha habido centenares de políticos asesinados".

-Noticia de última hora, en ampliación-