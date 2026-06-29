Dulceida cuenta su caso para firmar una aplaudida reivindicación del Orgullo: "Que unas personas por ser o querer sean ilegales me parece loco"

La influencer Aida Domènech, conocida popularmente bajo el nombre de Dulceida, ha dejado una intervención muy aplaudida durante una entrevista con Europa Press antes de la Rainbow Party, la fiesta en del Orgullo LGTBI que montó la también bloguera y diseñadora de moda.

Dulceida hizo una reivindicación por los derechos LGTBI: "Siempre digo que ojalá el Orgullo en unos años sea solo una fiesta, aunque creo que no lo veré pero sí que me encantaría que fuera eso, ojalá. De momento no es así, es mucho más, y obviamente que hace falta reivindicarlo".

La influencer aseguró que en unos 60 países matan a personas del colectivo y destacó que en España "posiblemente el 80% habrán recibido alguna agresión física, verbal o de algún tipo".

"Tengo muchísimos amigos que de repente llegan a casa y les ha pasado algo y te lo explican. Es muy triste y hay que luchar, reivindicar y que no se toquen nuestros derechos, porque son derechos humanos que ni son negociables, ni se deben tocar, ni decir esto sí o esto no", sentenció.

De hecho contó que viven en "esta burbuja de diversidad y de libertad" y que en eso son "afortunadas". "Nos ha pasado lo típico de ir de la mano y que te digan cosas asquerosas, pero ahora que soy madre, vivo con mucho más ese miedo, sobre todo a la hora de viajar. Porque hay en muchos sitios que sé que no somos bienvenidas, entonces ya lo miro para no ir. Cuando eres madre es un poco más complicado", reflexionó.

Ahí fue preguntada si había destinos a los que había evitado viajar para no exponerse y ella no tuvo reparos en decir que sí: "A Dubái yo no iría con mi hija y Alba -su pareja-. Hay sitios que de repente te piensas que sí y lo miras y dices que tampoco. No voy ni a poner un 1% en peligro a mi hija, que puede que no pase nada, pero si allí es ilegal... Es fuerte que unas personas por ser o por querer sean ilegales, me parece loco, la verdad".

Además, Dulceida también reconoció que nota siempre miradas, pero que desde su punto de vista depende de quién lo haga: "Si lo hace una señora mayor, respeto y entiendo. Una de mis abuelas cuando supo que estaba con Alba, me dijo que ahora tenía otra nieta y que la quería, pero mi otra abuela me dijo que le hubiese gustado más que estuviera con un chico. ¿Qué me va a decir una señora de 80 años? Creo que poco a poco hay que educar a la gente y que vean lo que es normal".

La cuenta de X @HULEMS ha compartido este vídeo de Europa Press y está arrasando con más de 250.000 reproducciones.