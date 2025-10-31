Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La réplica de Santaolalla a la queja sobre la pensión de jubilación del Emérito: "Que devuelva el dinero y que se calle"
La réplica de Santaolalla a la queja sobre la pensión de jubilación del Emérito: "Que devuelva el dinero y que se calle"

"Es como Mazón, pero a este le duró más años la cita".

La analista política Sarah Santaolalla en 'Malas Lenguas'RTVE

La analista política Sarah Santaolalla no se ha mordido la lengua y ha dado una réplica más que directa en el progama de televisión 'Malas Lenguas' sobre la queja que ha manifestado el rey emérito Juan Carlos I en su libro de memorias, el cual no se ha estrenado todavía.

En concreto, el exmonarca ha vuelto a estar en boca de todos a causa de una llamativa afirmación que ha escrito en su libro de memorias, titulado Réconciliation, que ha desatado la polémica.

"Soy el único español que no cobra una pensión tras casi 40 años de servicios", ha manifestado Juan Carlos I, haciendo referencia a su reinado al frente de la monarquía española entre 1975 y 2014 y su falta de pensión de jubilación.

Una afirmación que ha molestado a muchos españoles, como por ejemplo a Santaolalla. "Qué cara más dura tiene después de haber robado en este país, no haberlo devuelto, de haber pagado todos los españoles sus citas, sus encuentros...", ha comenzado afirmando indignada la analista.

"Es como Mazón, pero a este le duró más años la cita, no solo una tarde en el Ventorro. Fue un Ventorro eterno", ha continuado, lanzando así también un dardo envenenado para el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

"Es verdad que, claro, cómo te quedas después de que un tipo que presuntamente ha trincado tanto y dice que no tiene pensión...", ha censurado la colaboradora del programa, sin dar crédito a esta queja.

"En este país, cuando hay manifestaciones y protestas por parte de asociaciones de nuestros mayores cada lunes, cada semana, en algunas provincias de este país", ha recordado Santaolalla.

"Salamanca, por ejemplo, 'Los lunes al sol', reivindicando una mejora de sus pensiones. Y este tipo todavía protestando porque no tiene dinero, ¡no tiene más dinero del que se ha llevado ya! Que lo devuelva y que se calle", ha concluido la analista.

