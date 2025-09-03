Preguntan a Mary Beard qué emperador romano sería Donald Trump: dice que Heliogábalo y la razón es clara 

Hay una especie de pregunta recurrente a la historiadora británica y experta en la Antigua Roma, Mery Beard, y, después de dar largas ha decidido responderla: ¿Qué emperador romano se asemeja más a Donald Trump?

La escritora dice en el podcast Instant Classics que el emperador romano que más se parece al presidente de Estados Unidos es Heliogábalo. ¿Y quién era este buen hombre? Para muchos historiadores es "el peor emperador de Roma".

Beard ha señalado que su forma de ser "hacen que Nerón y Calígula parezcan gatitos". Reinó durante cuatro años, desde 218 a 222, accedió al trono con 14 años y fue asesinado con 18. Se llamó Marco Aurelio Antonino Augusto y después de su muerte pasó a ser conocido como Heliogábalo o Elagábalo.

Tal y como cuenta El País, Beard habla en su libro Emperador de Roma de este emperador y lo define como "extravagante, imaginativo y en ocasiones sádico". En el propio podcast, la periodista Charlotte Higgins, que acompaña a la historiadora, afirma que la gente tendrá que googlear el nombre porque no es muy conocido.

En el podcast, comparan a Trump y sus decisiones con lo que hacían los emperadores romanos hace siglos: desfiles militares, escapadas a Mar-a-Lago, su retiro en Florida, política exterior agresiva...

En The Telegraph recogen que Beard afirma: "De hecho, la generosidad del poder imperial te mata. Ya sabes, Heliogábalo mataba con bondad. Y creo que hay factores de ese tipo de mensaje que vemos en la generosidad de Trump hacia la gente. Es decir, creo que Elon Musk podría tener algunas historias que contar en ese sentido".