Propone la unión de estas dos provincias y se desata la polémica: "Podrían dominar el mundo"

El usuario de TikTok @ferjitonandez, un chico murciano, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social haciendo una propuesta que ha desatado la polémica: unificar las provincias de Murcia y Almería.

"A ver, esto es un vídeo para los almerienses y los murcianos. Estaba en TikTok y me ha salido un vídeo de una chica haciendo una entrevista, al parecer en Sevilla, preguntando a la gente cuál le parecía la peor provincia de Andalucía", ha relatado el usuario.

"Y un chico comenta que es Almería y aparte añade que es una expansión de Murcia. Entonces, claro, yo me he metido a los comentarios y he visto gente de Almería comentando distintas cosas", ha continuado relatando el murciano.

"Unos decían que preferían mil veces que se les identificaran como murcianos, como a la región de Murcia, que con Andalucía. Otros también decían que Sevilla se piensa en el ombligo de toda Andalucía, que se piensa en el centro de todo y que no existe nada más allá que Sevilla en Andalucía", ha comentado el tiktoker.

"Entonces, claro, yo me pongo a reflexionar y digo: joder, ¿realmente pensará eso la gente de Almería? A ver, sabemos también que entre Murcia y Almería siempre ha habido un guiño, ¿no? Un coqueteo", ha señalado el usuario.

"Nos asemejamos en muchísimas cosas... Tema de gastronomía, clima, acento quizás también un poco... entonces yo lo pienso y digo: joder, pues estaría guay ¿no? Que Murcia y Almería fueran dos provincias dentro de una misma comunidad autónoma", ha afirmado el murciano.

"No sé si sería posible porque lo desconozco, no sé el proceso burocrático o si es viable esto o no, no tengo ni idea, la verdad. Pero sí que estaría muy guay porque Murcia y Almería son dos provincias que tienen muchísimo que ofrecer, para mi gusto son dos grandes desconocidas", ha apuntado el usuario.

"En España somos el punto de mira, el punto de risa, de broma: que si Almería es desierto, que si Murcia no existe... Y son dos provincias que tienen muchísimo que ofrecer, tienen multitudes de cosas por ver", ha señalado el tiktoker.

"Y si reunificamos Murcia y Albacete y le sumamos Almeria"; "Almerienses, no os fiéis, en Albacete ya sufrimos a Murcia y ahora estamos mucho mejor", "Seríamos la mayor potencia económica de España", han comentado algunos usuarios.