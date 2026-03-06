Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Recuperan las palabras que Julio Anguita pronunció sobre EEUU hace 23 años: para algunos, la mejor descripción del presente
Recuperan las palabras que Julio Anguita pronunció sobre EEUU hace 23 años: para algunos, la mejor descripción del presente

Fue muy fiel a su estilo. 

El exlíder de IU Julio Anguita.

Una entrevista que Jesús Quintero, conocido como 'El loco de la colina', realizó en el año 2003 a Julio Anguita, exlíder de IU, se está moviendo ahora con mucha fuerza en las redes sociales a raíz del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Ha sido la cuenta de Intsgram personajesyentrevistadores_tv la que ha recuperado esas palabras recordando que, en aquel año, "Anguita estaba ya retirado de la vida política instituciona": "Sin embargo, seguía opinando sobre temas de actualidad a través de artículos, conferencias y entrevistas. Era una figura respetada, incluso por adversarios, por su coherencia ideológica y su austeridad personal". 

"Desde su retiro, impulsó una idea que luego maduraría: 'política de programa, no de siglas', defendiendo acuerdos basados en propuestas concretas, no alianzas por interés electoral", dice la cuenta.

"EEUU ha vivido de depredar, de robar, de matar"

En aquel programa, Anguita afirmaba que "EEUU, que ha vivido de depredar, de robar, de matar, ha intervenido en donde ha querido, ha hecho lo que le ha dado la gana ha quitado y ha puesto gobiernos". 

"Además, con un discuso que a mí me resulta pueril, propio de mentes poco inteligentes si no fuese porque tienen bomba atómica. El discurso de Bush sobre el discurso del bien y del mal, sobre que América está llamada, me recuerda, tiene atisbos propios de un tal Adolfo Hitler", afirmaba. Y compara el 'América tiene que...' con el 'la raza aria tiene que...'. 

"Y no olvidemos una cosa: todos los fascismos se caracterizan por su simplificación: el bueno y el malo. El bien contra el mal. Y, además ¿quién es el malo? Lo digo yo", advertía Anguita.

La "guerra preventiva"

El político aseguraba que el expresidente de EEUU había puesto en marcha el concepto de "guerra preventiva": "Dicho de otra manera: yo pienso que usted me va a atacar. ¿Qué razones tengo? Ninguna, pero no sé, se lo veo en la mirada, lo intuyo. Por tanto, yo le declaro la guerra a usted. ¿Y por qué? Digo: porque es terrorista".

Esas palabras acababan con dos preguntas que Anguita, cuyo hijo, el periodista Julio Anguita Parrado fue asesinado por un misil en la guerra de Irak en 2003, lanzaba al aire: "¿Qué es terrorismo? ¿Quién lo define?".

