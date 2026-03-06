Casi nadie lo sabe pero Google tiene una herramienta que te avisa cuando encuentra tu dirección o teléfono a la venta en internet y los elimina en un minuto

Muchísima gente no lo sabe, pero existe una herramienta gratuita de Google que puede avisarte cuando tu información personal aparece en internet… y permitirte eliminarla de los resultados de búsqueda con un solo clic. Se llama 'Resultados sobre ti' y, aunque lleva varios años disponible, muy pocos usuarios la han activado.

Hoy en día hay empresas conocidas como intermediarios de datos que recopilan y venden información personal en internet. Entre esos datos pueden estar tu nombre, dirección, correo electrónico o número de teléfono.

Esa información puede terminar en manos de casi cualquiera: desde empresas de telemarketing hasta personas con malas intenciones, como estafadores o ladrones de identidad. Por eso cada vez hay más preocupación por la privacidad digital.

Sin embargo, Google creó una función gratuita llamada Resultados sobre ti que permite controlar qué datos personales aparecen en su buscador. El sistema funciona de forma bastante simple:

Introduces datos como tu nombre, dirección, teléfono o email.

Google revisa internet en busca de esa información.

Si la encuentra en los resultados de búsqueda, te envía un aviso.

Con un clic puedes pedir que ese enlace desaparezca del buscador.

Qué hace exactamente (y qué no)

Hay un detalle importante: esta herramienta no borra la información del sitio web donde está publicada.

Lo que hace es eliminar el enlace de Google, lo que ya supone un gran cambio. Si algo no aparece en el buscador, para la mayoría de la gente es casi como si no existiera. Eso sí, no sirve para todo. Por ejemplo:

No puede eliminar datos filtrados en hackeos.

No borra información publicada en páginas oficiales o medios de comunicación.

Solo quita los enlaces del buscador.

Aun así, los expertos dicen que ayuda a eliminar la información más fácil de encontrar.

Cómo empezar a usarla

Activarla es bastante sencillo. Solo hay que entrar en el centro de Resultados sobre ti de Google y rellenar un pequeño formulario con los datos que quieres vigilar. Además, si encuentras un resultado con información personal, también puedes eliminarlo manualmente:

1. Busca tu nombre en Google.

2. Pulsa los tres puntos que aparecen junto al resultado.

3. Selecciona “Eliminar resultado”.

Un pequeño paso que mucha gente no da

Desde que se lanzó en 2022, más de 10 millones de personas han usado esta herramienta Puede parecer mucho, pero en realidad es muy poco comparado con los 1.800 millones de cuentas de Google que existen. Por eso muchos expertos creen que es una de las funciones de privacidad más útiles… y también una de las más desconocidas.