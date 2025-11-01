Prueba la nueva pasta rellena de Mercadona y supera sus expectativas: se hace en 5 minutos y vale 2,60

El creador de contenido conocido en TikTok por sus miles de seguidores como @gusiipons acostumbra a probar todo tipo de platos, especialmente las novedades de los supermercados. En esta ocasión ha optado por la nueva pasta rellena de Mercadona: no se trata ni del relleno de cuatro quesos ni del de jamón y queso, sino una completamente diferente, carrillera.

Para él, hacer ese plato casero puede ser todo un lío y llevar demasiado tiempo, por eso ha querido probar este nuevo producto de Mercadona para valorarlo de cara al futuro. "Ojito que vienen curvas, a ver si esto dice lo que dice o no. Son 250 gramos y en cinco minutos está hecho. No le he puesto ninguna salsa, pero vosotros echadla la que queráis, que Mercadona tiene de todo tipo", ha explicado.

Son 250 gramos entre pasta y relleno, que lleva un 58% de carne de cerdo estofada, vino tinto, cebolla, aceite de semilla de girasol, zanahorias, agua, harina de maíz, extracto de carne, sal, ajo, laurel, extracto de romero y pimienta. Además, lleva un 33% de puré de patata.

Un precio de 2,60 euros

Tras enseñar el relleno, ha probado la pasta con el relleno y, tras sacarle todo el sabor, ha sacado sus propias conclusiones. "La pasta a palo seco no me la suelo comer, siempre le suelo poner salsa. He devorado todo, el relleno está brutal, no sé si será carrillada o no, pero la patata está brutal, la acompaña muy bien", ha expresado.

"La verdad es que os voy a dejar porque me he enamorado de esta pasta, está muy buena, os la recomiendo", ha concluido. El precio de esta pasta asciende a los 2,60 euros.

En cuanto a valores energéticos, por cada 100 gramos contiene 236 kilocalorías, con 9,6 gramos de grasas, de los cuales 2,8 son saturadas. Además, también tiene 28 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 1,6 gramos son azúcares, y también 9,1 gramos de proteínas y 1,5 gramos de sal.