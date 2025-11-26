Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Prueba el nuevo turrón de pizza margarita de Dabiz Muñoz y tiene un claro veredicto (más allá del precio)
Sí, de pizza margarita. 

Álvaro Palazón
Dabiz Muñoz ha vuelto a revolucionar la Navidad con uno de sus turrones. El prestigioso cocinero madrileño, tres veces elegido Mejor Chef del Mundo y una referencia para millones de cocineros de todo el globo la ha liado con sus turrones para esta navidad. 

El cocinero ha sacado una nueva remesa de turrones que prometen dar que hablar en estas fiestas. De momento, el que más viral se ha hecho es el de pizza margarita que tiene hasta forma redonda y todo. 

Pero no queda ahí la cosa. Además hay tres nuevos sabores Turrón Cookies & Cream a la brasa Dabiz Muñoz XO, Turrón nachos Texmex Dabiz Muñoz XO y Turrón Chicken Waffle Dabiz Muñoz XO todos ellos por un precio de 16,90 euros. 

En TikTok son muchos los que se han apresurado a ir al Corte Inglés de su localidad para comprar alguno de estos turrones y, de momento, el que más vídeos tiene es el de pizza margarita. 

"Yo no entiendo nada", dice antes de abrirlo y ver que está formado por "los bordes de la pizza crujientes". "Tiene las porciones. Estoy ralladísimo. Tengo que seguir comiendo para ver si está bueno. No me está disgustando, tío", ha comentado mostrando el relleno del turrón. 

"Está bueno. Sabe a pizza. Sabe a chocolate blanco. Está bueno el puto turrón. Va hasta arriba. He probado turrones años anteriores, de Dabiz Muñoz me refiero, y no me han gustado una puta mierda. Este me ha gustado. Eso sí, 17 pavos no vale", ha zanjado sobre el turrón que promete ser uno de los más consumidos de esta Navidad. 

Como se puede ver en la web de El Corte Inglés, el peso de las tabletas oscila entre los 250 y los 300 gramos por lo que el precio por kilo de cada producto ronda de los 56 a los 61 euros. 

Álvaro Palazón
