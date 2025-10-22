Acude al restaurante de Dabiz Muñoz, prueba el menú degustación y lo que paga provoca miles de reacciones

La usuaria de TikTok @edurnyx ha provocado más de 6.800 reacciones —sólo en comentarios— al enseñar lo que ha comido y lo que ha pagado en DiverXo restaurante que el prestigioso cocinero Dabiz Muñoz tiene en Madrid, concretamente en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding.

Dabiz Muñoz es todo un referente para miles de cocineros en todo el mundo y su palmarés y buen hacer lo avala. En 2007 inauguró DiverXO, un restaurante de cocina fusión que revolucionó la gastronomía de Madrid y por el que tiene tres estrellas Michelin, la máxima distinción que puede tener un restaurante. Ganó su primera estrella en el año 2009. Dos años después, en 2011 consiguió la segunda. La tercera es del año 2013.

Por todo, Dabiz Muñoz ha sido elegido mejor chef del mundo por The Best Chef Awards en 2021, 2022 y 2023 y comer en uno de sus restaurantes, sobre todo en DiverXo que tiene tres estrellas Michelin, es toda una experiencia.

¿Qué vale comer en 'DiverXo'?

La creadora de contenido se ha grabado comiendo en uno de los mejores restaurantes del mundo y, por la gran cantidad de comentarios que ha generado, parece que no todo el mundo ve con buenos ojos gastarse 1280 euros por comer.

Según a lista The World’s 50 Best Restaurants, DiverXo es en la actualidad el cuarto mejor restaurante del mundo por detrás de Maido (Lima, Perú), Etxebarri (Axpe, España) y Quintonil (Ciudad de México, México).

Ha enseñado y probado todos los pases del menú, con maridaje incluido, y se puede ver cómo disfruta con todo: su versión de ceviche, su consomé de wagyu, el nigiri de paella y el estofado de perdiz, entre otros muchos platos.

Al final del menú ha conocido a Dabiz Muñoz, le ha dado la enhorabuena y se ha hecho una foto con él. Por último ha enseñado la cuenta, que asciende a 1280 euros. El vídeo supera las 7 millones de reproducciones en apenas dos días por lo que hay de todo, la mayoría se escandaliza por el precio y otros comentan que esto es un menú degustación y que es el precio de mercado para el cuarto mejor restaurante del mundo.