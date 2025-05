"¡Que no me vendas que soy moderno!": una divertida crítica a la precariedad que se lleva todos los aplausos

El creador de contenido y humorista Jorge Amat (@jorge_amat) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok criticando con mucho humor que se está romantizando la precariedad, una postura con la que han coincidido miles de usuarios.

"Últimamente estamos romantizando mucho la precariedad. ¿Por qué en España se ha puesto de moda lo minimalista? Porque no tenemos ni un puto duro para muebles", ha comenzado afirmando el humorista.

"¿Por qué andamos 10.000 pasos al día? ¿Por salud? Para no pagar gasolina. ¿En serio te piensas que yo me ducho con agua fría por la puta circulación de mi sangre? Que un día se me cae un cojón al desague y la hemos liado", ha bromeado el tiktoker.

"Nos estamos yendo a la mierda. Que le robamos la ropa a nuestro abuelo y decimos que es vintage. ¡Que no me vendas que soy moderno!", ha exclamado en tono divertido el creador de contenido.

"Que no me vendas que el running se ha puesto de moda porque mola, ¡el running se ha puesto de moda porque es gratis! ¿A quién cojones le gusta correr?", ha preguntado de manera irónica Amat.

"Pero escucha, que luego viene un lagartija de estos y me dice: 'tú eres pobre porque quieres'. Pero bueno... ya me rallé y estuve una semana en mi casa pensando: quiero ser rico, quiero ser rico. Y nada, que el hijo puta me mintió. ¡Sigo siendo pobre!", ha comentado el humorista.

"Pero espérate, que éramos pocos y parió la burra. Me viene un picha castiza y me dice: 'yo a tu edad ya tenía coche y casa'. Pero Manolo, en tu época una casa costaba tres gallinas y un apretón de manos, ¿qué me estás contando?", ha incidido el tiktoker.

"Ya no sé qué hacer. Lo más cerca que he estado de un salario mínimo es cuando vendí la play por Wallapop", ha concluido el creador de contenido, haciendo estallar las risas entre sus seguidores, quienes han asegurado que no les falta razón.