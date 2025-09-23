Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rafa Nadal emite un comunicado para denunciar lo que están haciendo con su imagen
Rafa Nadal emite un comunicado para denunciar lo que están haciendo con su imagen

Álvaro Palazón
Rafael Nadal en el homenaje de Roland GarrosGetty Images

El tenista Rafa Nadal ha alertado a sus millones de seguidores en redes sociales de que están usando su imagen de forma fraudulenta en vídeos hechos con inteligencia artificial donde se trata de engañar a la gente. 

"Hola a todos, comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz", ha dicho el tenista en un mensaje en X, donde tiene 15,2 millones de seguidores. 

Ha explicado el tenista que en estos vídeos se le atribuyen inversiones o consejos para ganar dinero que, evidentemente, él no ha hecho ni ha grabado en ningún momento en ninguna de sus redes. 

"En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo", ha sentenciado el tenista. 

Rafa Nadal no es el único deportista o famoso que ha denunciado el uso fraudulento de su imagen para estafar a los incautos. Hace unos pocos meses, la cuenta oficial de MasterChef emitió comunicado para denunciar lo ocurrido con la imagen de la marca y de los jueces Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

"Hemos detectado un uso fraudulento de la imagen de MasterChef y de sus jueces, en el que, a través de imágenes generadas con inteligencia artificial, se anima a la participación y compra en supuestas promociones o concursos", denunciaron entonces. 

"Ante el auge de este tipo de técnicas como el deepfake, y dada la popularidad del programa, queremos recordar que somos la única fuente oficial. Por ello, recomendamos desconfiar de cualquier información o promoción que no provenga directamente de nosotros", decía el mismo comunicado. 

"Si tienes dudas o sospechas sobre alguna promoción, agradeceremos que nos lo comuniques para poder verificarlo y aclararlo cuanto antes", sentenciaba el comunicado, compartido en las redes del programa. 

