Rafa Nadal emite un comunicado para denunciar lo que están haciendo con su imagen

El tenista Rafa Nadal ha alertado a sus millones de seguidores en redes sociales de que están usando su imagen de forma fraudulenta en vídeos hechos con inteligencia artificial donde se trata de engañar a la gente.

"Hola a todos, comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz", ha dicho el tenista en un mensaje en X, donde tiene 15,2 millones de seguidores.

Ha explicado el tenista que en estos vídeos se le atribuyen inversiones o consejos para ganar dinero que, evidentemente, él no ha hecho ni ha grabado en ningún momento en ninguna de sus redes.

"En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo", ha sentenciado el tenista.

Rafa Nadal no es el único deportista o famoso que ha denunciado el uso fraudulento de su imagen para estafar a los incautos. Hace unos pocos meses, la cuenta oficial de MasterChef emitió comunicado para denunciar lo ocurrido con la imagen de la marca y de los jueces Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

"Hemos detectado un uso fraudulento de la imagen de MasterChef y de sus jueces, en el que, a través de imágenes generadas con inteligencia artificial, se anima a la participación y compra en supuestas promociones o concursos", denunciaron entonces.

"Ante el auge de este tipo de técnicas como el deepfake, y dada la popularidad del programa, queremos recordar que somos la única fuente oficial. Por ello, recomendamos desconfiar de cualquier información o promoción que no provenga directamente de nosotros", decía el mismo comunicado.

"Si tienes dudas o sospechas sobre alguna promoción, agradeceremos que nos lo comuniques para poder verificarlo y aclararlo cuanto antes", sentenciaba el comunicado, compartido en las redes del programa.