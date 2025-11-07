Rajoy dice que vivimos en el periodo "más sombrío" desde la Constitución: José Villaroya contesta como solo él sabe

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha concedido una entrevista al programa de la Cadena COPE, Herrera en Cope, presentado por Carlos Herrera, y ha opinado sobre qué gente se debería ir, recibiendo una contundente respuesta, fiel a su estilo, del periodista deportivo e historiador José Miguel Villaroya, durante su intervención en el programa Malas Lenguas, de RTVE.

"Gente que se tendría que ir, pues mire, todo el Gobierno de España. Mantenerse en esta situación es profundamente antidemocrático, hoy es imposible pactar con el Frankenstein. Yo creo que vivimos el periodo más sombrío desde la aprobación de la Constitución: es una era desdichada esta y la única manera de salir de aquí es dándole la palabra a la gente", ha pronunciado Rajoy, sobre unas posibles elecciones.

Villaroya ha dado su sincera opinión y no ha dudado en replicar de una forma que solo él sabe: "Los políticos y sus charlotadas, se dedican a pedir elecciones según les va la fiesta. Pedro Sánchez las pide en Valencia, pero no las convoca en España y el PP las pide en España y no las convoca en Valencia".

"Según le va la feria, pues la piden. Imagino que ellos entenderán que en España pueden ganar las elecciones y, por lo tanto, las piden, y el otro las pide porque entiende que puede ganar en Valencia", ha añadido.

"No he escuchado nada de los problemas reales de la ciudadanía"

Villaroya, sin embargo, hay algo que no ha escuchado y que ha querido defender: "De toda esta discusión yo no he escuchado absolutamente nada que hablen de los problemas reales de la ciudadanía y de la gente".

"El periodo sombrío sí que está, especialmente los jóvenes que no se pueden emancipar de su casa, que no pueden alquilar un piso, que no tienen trabajo, la gente que tiene tres trabajos y aun así tiene que ir a Cáritas a que le den la bolsa de comida", ha concluido.