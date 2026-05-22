Miles de reacciones por esta frase de Los Javis sobre Federico García Lorca en Cannes

Javier Calvo y Javier Ambrossi en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2026 donde han presentado su película 'La Bola Negra'

Javier Calvo y Javier Ambrossi han sido unos de los grandes triunfadores del día en el Festival de Cannes, donde han presentado La bola negra con una grandísima acogida por parte de la crítica.

"Hace 90 años, Federico García Lorca, fue asesinado por el fascismo porque era gay. Malas noticias para los que piensen que vamos a retroceder en derechos", ha dicho Ambrossi ante un auditorio abarrotado que aplaudió durante casi 20 minutos tras la proyección, uno de los récords del festival.

En declaraciones a la cadena SER, Calvo ha dicho sobre el mismo asunto: "La amenaza existe, la estamos viendo todos los días en el telediario. Hay gente que está intentando poner de moda la intolerancia y el fascismo".

Protagonizada por Guitarrica de la fuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes y con la participación de Penélope Cruz y Glenn Close, La bola negra cuenta la vida de tres personas queer en tres periodos distintos de la historia de España: 1932, en 1937 y en 2017.

En redes, las palabras de Los Javis después de la proyección han dado muchísimo que hablar y el tuit de la Ser en el que se recogen las declaraciones se ha viralizado con más de 3.000 'me gusta' y cientos de comentarios.

Muchos comentan que, sin quitar la razón a Los Javis, Lorca también fue asesinado "por rojo y republicano".

Otro de los gloriosos momentos que ha dejado la irrupción de Los Javis en Cannes es su salida tras la proyección con música de fondo y los directores y actores y actrices de la serie bailando y celebrando la acogida de este histórico certamen donde participan tres películas españolas.

Primero fue Pedro Almodóvar y su Amarga Navidad, después Rodrigo Sorogoyen con su El ser querido y por último Los Javis con La bola negra, su segunda película tras La llamada.