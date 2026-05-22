David Jiménez enseña dos de los comentarios que ha recibido por el capítulo que ha hecho sobre el caso de Zapatero

El popular periodista, exdirector del diario El Mundo y presentador del podcast El Director, David Jiménez, ha mostrado en una foto lo que supone analizar temas políticos para confirmar la polarización que hay en algunos niveles de la sociedad.

Debido a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el comunicador entrevistó en su canal de YouTube, donde tiene más de 260.000 seguidores, de la mano a la periodista Ketty Garat.

"Operación Zapatero: la periodista que lo destapó todo y por qué puede caer Pedro Sánchez", es el título del capítulo. Os traigo a la periodista que desveló en primicia el caso Ábalos y la trama Zapatero que ahora investiga la justicia. Ketty Garat fue ridiculizada incluso por sus colegas periodistas por publicar exclusivas que hacen tambalearse al Gobierno. Hablamos con ella de la corrupción en el PSOE, por qué cree que el presidente Pedro Sánchez está contra las cuerdas y del precio personal que ha pagado por enfrentarse al poder", se puede leer en la descripción del programa.

El vídeo tiene en cuestión de horas más de 130.000 reproducciones y ha recibido más de 1.300 comentarios y 6.000 me gusta en pocas horas. Algunos, que fueron casi consecutivos, le han llamado la atención y los ha decidido compartir en su perfil de X.

"Suscriptor que cancela porque entrevistas a la autora de un libro crítico con Sánchez. Suscriptor que cancela porque entrevistas al autor de un libro crítico con Ayuso. Nunca debieron suscribirse: si querían masajes panfletarios, hay mucho donde elegir", ha afirmado Jiménez, junto a una captura de pantalla con esos dos comentarios.

En el primero se puede leer lo siguiente: "Lo iba a escuchar pero cuando he visto a Ketty he borrado el audio y dejo la suscripción de El Director porque si le das la palabra a una persona que difunde bulos para mí el podcast ha perdido credibilidad y veracidad".

"Minuto 15. No soy precisamente de derechas, tampoco ayusista, pero esto es panfleto adoctrinador", es el segundo mensaje que ha leído.