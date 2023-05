¿Recibiste alguna vez una llamada de teléfono así? Javier Ruiz dice que eres de los pocos españoles

Javier Ruiz, periodista de la Cadena Ser, ha subrayado la importancia de acometer "una revolución" en el Servicio Público de Empleo para que deje de ser un instrumento inútil y se convierta una herramienta potente en la búsqueda de empleo y en la formación de los desempleados.

"Es dramático que no lo hayamos arreglado", se ha lamentado en una entrevista en Uppers, donde ha criticado: "Es intolerable esto de... pues ya estoy en el Inem, ya estoy en el SEPE, ahora ya sé que no me van a llamar".

"Sabes que es un agujero negro en el que nadie te va a llamar. Hay que convertir el Servicio Público de Empleo en un servicio de formación para el empleo, especialmente cuando uno tiene 52, 53, 55 años", ha insistido Javier Ruiz.

Según ha señalado, el reciclaje en esas franjas de edad "es más complicado" y el SEPE "necesita literalmente una revolución" y "convertirse en un servicio que sirva para conectar empresas con trabajadores".

"Porque ahora hay muchas personas que no encuentran trabajadores cualificados y muchos trabajadores que no encuentran la cualificación para ir a buscar a esas empresas. Es intolerable que tengamos un servicio público de empleo que no sea capaz de casar oferta y demanda. Y no es capaz", ha reiterado.

Y ha zanjado: "Sois plenamente conscientes, las estadísticas son ridículas, así que mejor ni mencionarlas, de que ninguno ha recibido una llamada del SEPE diciendo: 'Tengo una oferta para usted, acuda esta tarde, tiene usted una entrevista de trabajo'. Eso no pasa. Esa es la ciencia ficción de lo que debería estar pasando pero no ocurre".