Recuperan la conversación con Rosalía que tuvo una fan en 2017: hay que verla para darse cuenta de todo lo que ha cambiado

Rosalía es la artista del momento. Desde la publicación de su disco Lux no hay día que no salga una noticia, entrevista o anécdota que tenga a la artista catalana como la protagonista principal. Su nuevo trabajo ha logrado una repercusión a nivel nacional e internacional única.

Una de las cuentas que se encargan de recopilar cualquier curiosidad en la que está envuelta la cantante es @globalarosalia, que ahora ha aprovechado para difundir en su perfil de X la conversación que tuvo en junio del 2017 una seguidora de por entonces al querer ir a un concierto suyo.

Tal y como se puede ver en el pantallazo de ese intercambio de mensajes que se produjo en la red social de Instagram, Rosalía le informaba que iba a cantar en La mar de músicas, que se celebró ese 16 de julio de 2017 en Cartagena.

"Venimos a La mar de músicas!!!", le exclamó la cantante a la seguidora. Esta le preguntó si podía ser que fuera domingo y que el coste de la entrada fuera de 10 euros. "¿Auditorio parque Torres?", añadió la fan. Rosalía le contestó con un sincero "ostras no lo sé..." y, para despejar cualquier duda", le envió el enlace donde podía comprar las entradas para asistir a su concierto.

"ROSALÍA en 2017 pasándole el link de su concierto en Cartagena a una fan para comprar una entrada por 10 euros", ha escrito la cuenta de X, junto a ese pantallazo.

Las fechas de su tour 'Lux'

Precisamente el pasado jueves se conocieron las fechas de la gira Lux que va a realizar durante 2026. La catalana comenzará el próximo 26 de marzo en Lyon (Francia) y acabará en Puerto Rico el 3 de septiembre y tendrá 42 fechas: 20 de ellas en Europa y 22 en América.

En el caso de España, Rosalía solo parará en Madrid y Barcelona. Concretamente, tendrá cuatro fechas en el Movistar Arena, en plena Semana Santa los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril, y cuatro en el Palau Sant Jordi, los día 13, 15, 17 y 18 de abril.