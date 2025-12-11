La portavoz socialista que no puede más: "Estoy hasta el moño de puteros y acosadores"

La portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, se caracteriza por ser franca y directa en sus intervenciones contra el Gobierno popular de Juanma Moreno. No se muerde la lengua, no. Pero ayer su contundencia miró para adentro, hacia las filas de su propio partido, el socialista. Con una contundencia no escuchada hasta ahora, quiso mostrar su cansancio ante los casos de supuesto acoso sexual que están salpicando en los últimos tiempos a su formación.

No pudo ser más clara: "Estoy hasta el moño de puteros y acosadores", dijo en una rueda de prensa en la sede parlamentaria, en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, en Sevilla. "Cuatro sinvergüenzas no pueden tirar por tierra todo el trabajo que hacemos día a día muchísimas mujeres y muchísimos hombres del Partido Socialista", denunció. Sostiene que "le duele" que haya estos comportamientos, que "desgarran por dentro" al PSOE, que precisamente defiende la igualdad plena y el feminismo. "No tienen cabida", sentencia.

La diputada autonómica por Jaén ha expresado como nadie un sentimiento que corre por las filas socialistas, especialmente en las mujeres, donde pesa el hay enfado y hartazgo por estos comportamientos denunciados y supuestamente mal gestionados desde la formación, algo que hasta la dirección ha reconocido.

Incluye la palabra "puteros" porque también han sido dolorosas las informaciones del llamado caso Koldo, que implica al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor perpetuo, Koldo García, en las que se da cuenta del trapicheo de mujeres que se traían, al parecer. "Si vienen de aquí, tienes a Ainara y a la colombiana nueva", "No sé, la Carlota se enrolla que te cagas", "Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota y a tomar por culo", desvelaron diversos medios.

Es especialmente hiriente el caso de Francisco Salazar, exsecretario general de Coordinación Institucional en La Moncloa, ante el que los dirigentes del partido no hicieron nada hasta pasados cinco meses. Y fue porque ElDiario.es publicó los duros testimonios de algunas de las denunciantes del que fuera asesor presidencial. Al parecer, las denuncias de estas acosadas llegaron al canal interno socialista y no se revisaron convenientemente, no se pidieron cuentas ni se depuraron responsabilidades. La ministra de Educación y portavoz del gabinete, Pilar Alegría, ha pedido disculpas por reunirse con Salazar cuando ya se conocía el escándalo, que también ha costado el cargo a Antonio Hernández, mano derecha del sevillano en Moncloa.

Un nuevo caso

Al caso Salazar se sumó ayer el de José Tomé, hasta este miércoles presidente de la Diputación de Lugo, al que otras seis mujeres señalan por un supuesto acoso. Tras declararse inocente y querer mantenerse en el cargo, el gallego dimitió de ese cargo por la tarde, presionado por su partido. No obstante, se mantiene como alcalde de la localidad de Monforte.

Las mujeres le atribuyen tocamientos, ofrecimientos de empleo a cambio de favores sexuales y comunicaciones de contenido sexual explícito, llamadas subidas de tono. Al parecer, también utilizaron el canal interno contra el acoso del PSOE para relatar lo ocurrido y también habrían denunciado ofrecimientos de puestos de trabajo a cambio de favores sexuales y un patrón de conducta reiterado en el tiempo. "No hay pruebas ni las puede haber", insiste el señalado.

"Insuficiente"

Tanto es así que las mujeres socialistas de FeMeS han emitido un comunicado en el que califican de "insuficiente" la respuesta del PSOE a los casos de Salazar o Navarro (hasta este miércoles no se ha conocido la denuncia contra Tomé) y ostrado su "preocupación" por todos los casos de "machismo" que rodean a la formación socialista que "agravan la desigualdad por razón de sexo".

Igualmente, desde FeMeS han exigido a la formación socialista que "se incorpore a puestos de responsabilidad a mujeres feministas", que "se vuelva a constituir el Consejo asesor de Políticas de Igualdad del PSOE", que el Gobierno "presente en el Congreso para su aprobación una ley abolicionista de la prostitución" y que los socialistas "mantengan una política feminista auténtica y clara".