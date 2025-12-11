Una profesora arrasa al contar lo que han hecho unos alumnos de su instituto: ha pasado en más centros

Imagen de archivo de las sillas en un aula de un instituto.

Robe Iniesta era un cantante que abarcaba a generaciones, desde las más mayores hasta los que ahora tienen todavía edad de ir al instituto y que han crecido escuchando en casa las canciones del fundador de Extremoduro y del que ha sido pieza fundamental en la historia del rock español.

Este miércoles, el artista de Plasencia falleció a los 63 años y provocó un infinito mar de lágrimas en el mundo de la música y en la sociedad española en particular. Los homenajes y recuerdos a su figura no cesaron.

"Despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, escribieron desde su agencia de comunicación para dar la triste noticia de su muerte.

En los institutos también han querido homenajear a Robe. En algunos han sido los propios docentes, pero en otros ha llegado por parte de los alumnos, como en el que trabaja la profesora y usuaria de X @CristyLovie.

El homenaje en varios institutos

Con un tuit, esta docente ha explicado lo que ha hecho un estudiante al ir a cambiar la canción del cambio de clase, que pueden escoger los propios alumnos: "En mi instituto no tenemos timbre, hay hilo musical y en cada cambio de clase, bajan dos alumnos a elegir canción".

"Hoy ha sonado La vereda de la puerta de atrás. El pequeño homenaje de un menor que hoy ha venido triste a clase recordándonos sin querer que Robe siempre será inmortal 💔", ha terminado explicando.

Su publicación no ha tardado en hacerse viral sumando 100.000 reproducciones en pocas horas y más de 6.000 me gusta. También ha recibido respuestas de otros profesores y trabajadores de institutos de toda España en las que han contado que en los suyos ha ocurrido algo parecido.

"En mi insti ha pasado hoy lo mismo, pero ha sonado Si te vas. Ha sido preciosamente triste", ha contado la usuaria @CarlaAndres. "En el Garci han puesto la de Buscando una luna 💔❤️🩹", ha detallado @Eidua1903.