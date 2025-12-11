Laura, peluquera: “Una que va a domicilio puede cobrar más por sus servicios, pero una con salón puede construir algo más grande”

Una peluquera trabaja en un salón, el modelo de negocio que Laura Mendoza compara con los servicios a domicilio.

La discusión lleva años dando vueltas entre los profesionales del sector: ¿se gana más yendo a domicilio o levantando un salón con todo lo que implica? La CEO de Mendoza Peluqueros, Laura Mendoza, ha decidido poner cifras y sentido común al debate en un vídeo de TikTok que no llega al medio minuto, pero deja las ideas claras.

Mendoza empieza dejando claro que la pregunta no admite una respuesta sencilla: “¿Una peluquera a domicilio gana más que una que trabaja en un salón? Sí y no”. Después entra en los detalles. Una profesional que se desplaza a una casa puede pedir tarifas más altas, “de 80 a 100 euros versus los 50 a 60 euros que se cobran en salón", porque lo que vende es comodidad. A primera vista parece un negocio mejor, pero solo durante un tiempo.

Mendoza explica que ese modelo solo funciona mientras la peluquera pueda trabajar sin parar y lo hace con un ejemplo muy simple: “Siempre intercambia tiempo por dinero. Si se pone enferma, no factura. Si quiere vacaciones, no cobra”. En ese punto deja claro que depender solo de uno mismo limita tanto los ingresos como el descanso.

Mendoza explica que con un salón las posibilidades cambian: “Una peluquera con salón puede construir algo más grande, contratar empleadas, vender productos, crear sistemas que funcionen sin ella...”. De hecho, pone su propio caso como ejemplo: “Yo tengo tres salones que funcionan sin estar presente. Una peluquera a domicilio no puede decirlo".