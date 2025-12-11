El partido de Trump registra una propuesta para retirar a EEUU de la OTAN: "Es una reliquia"

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Cumbre de la Alianza Atlántica de La Haya, el 25 de junio de 2025.

El congresista republicano Thomas Massie ha presentado esta madrugada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un propuesta de ley que retiraría a Estados Unidos de la OTAN, que ha calificado como "una reliquia de la Guerra Fría" empleada actualmente para defender a "países socialistas".

"La OTAN es una reliquia de la Guerra Fría. Deberíamos retirarnos de la OTAN y usar ese dinero para defender a nuestro propio país, no a los países socialistas", ha declarado Massie, según recoge el comunicado publicado en su propia web con respecto a la propuesta de ley.

El republicano ha lamentado que la Alianza Atlántica se creó para contrarrestar a la Unión Soviética y, desde su desintegración hace más de tres décadas, "ha costado billones de dólares a los contribuyentes y sigue poniendo en riesgo la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras".

En este sentido, ha defendido que la Constitución estadounidense "no autoriza implicaciones permanentes en el extranjero" y que "Estados Unidos no debería ser el salvavidas del mundo, especialmente cuando los países ricos se niegan a pagar por su propia defensa".

Asimismo, el texto de la propuesta critica que "a pesar de su menguante relevancia y de las garantías previas en sentido contrario, la OTAN inició una profunda expansión hacia el este en 1999", hasta alcanzar la frontera terrestre actual, compuesta por Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia y Polonia.

Al hilo, ha lamentado que, mientras Moscú ha insistido en denunciar la expansión de la alianza y "los miembros de la OTAN se han negado a descartar una mayor" ampliación, "la invasión de Ucrania (...) demuestra la disposición" de Rusia para "emplear la acción militar en respuesta a amenazas percibidas contra su seguridad".

"El principal interés de Estados Unidos en Europa es impedir el surgimiento de un hegemón regional", ha defendido Massie, que ha deshechado las perspectivas de que aparezca tal potencia aun si Washington no interviene, pues "la capacidad militar y económica combinada de los miembros europeos de la OTAN supera a la de la Federación Rusa".

El representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, conversa con periodistas frente al Capitolio de EEUU, en Washington, el 18 de noviembre de 2025. Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

¿Adiós o no adiós?

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha expresado reiteradamente su voluntad de reevaluar o limitar la participación de su país en la OTAN, sobre todo si los aliados europeos no aumentan su gasto en defensa, algo a lo que se comprometieron en la cumbre aliada del pasado verano, en La Haya, hasta el 5% de su PIB nacional.

Pero la retirada total no es un hecho consumado y enfrenta obstáculos legales. Una ley bipartidista, la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2024, prohíbe específicamente que un presidente de EEUU se retire unilateralmente de la OTAN sin la aprobación de una mayoría de dos tercios del Senado o una ley del Congreso.

Sin embargo, algunos expertos legales advierten que Trump podría intentar eludir esta ley, lo que podría desencadenar una batalla legal.