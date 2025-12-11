Estos son los números más buscados de la Lotería de Navidad 2025

La cuenta atrás ha comenzado ya para la celebración del sorteo de la Lotería de Navidad 2025. Poco más de 10 días restan para que buena parte de los españoles fijan sus ojos en los bombos del Teatro Real y centren toda su atención en esos pequeños Niños de San Ildefonso, temblorosos y emocionados a partes iguales, que van a cantar los números premiados del sorteo.

Los que sean grandes amantes de este sorteo seguro que tienen sus décimos comprados desde hace bastante tiempo y guardados en un lugar seguro, pero serán también bastantes los que aprovechen los días previos a su celebración para hacerse con el que esperan sea el número ganador (o por lo menos agraciado con un pellizco). Los más supersticiosos habrán hecho sus cálculos. "No quiero un número bajo", afirmará alguno, mientras que otro tendrá predilección por uno acabado en 7. Sea como fuera, en cada edición, siempre hay combinaciones más llamativas que otras, ya sea por coincidir con una efeméride o un acontecimiento reseñable del año.

En el pasado 2024, el 29104 y el 30104, que hacían referencia a la trágica DANA, fueron algunos de los que se agotaron en las administraciones. Por su parte, el 06.174, más conocido como el 'número mágico' por su relación con la constante de Kaprekar, repitió de nuevo.

Los números más buscados en la Lotería de Navidad 2025

De este modo, para la Lotería de Navidad de este 2025, uno de los números más buscados es el 28425, en referencia al 28 de abril de este mismo año, fecha en la que se produjo el gran apagón. A este se suma el 21425, por el 21 de abril del 2025, día en el que falleció el Papa Francisco.

En referencia a este último, en las administraciones también se busca el 08525, dado que el 8 de mayo se produjo la elección de León XIV como nuevo pontífice.

Otros números buscados

Además de los mencionados, hay quienes tienen predilección por los números bajos. Entre ellos, uno de los que sobresale es el 00093, dada la popularidad que alcanzó por Marc Márquez. De acuerdo al Diario de Sevilla, las colas han sido una constante en diversas administraciones entre aficionados al motociclismo y, más concretamente, del piloto catalán.

De la misma forma, tal y como revela El Plural, el hito de un deportista español también ha hecho que el número 07925 se cuele en la lista de los más buscados. Y es que el 7 de septiembre de 2025, Carlos Alcaraz se hizo con su sexto Grand Slam con su victoria en el US Open, imponiéndose al italiano Sinner.