El politólogo Pablo Simón deja claro si es posible un fraude electoral con la 'Ley de Nietos', como dice la derecha española

Ni en verano descansan los líos políticos en España. Después de una larga temporada de tensión en el Congreso de los Diputados llega ahora el problema —impulsado por PP y Vox— con la llamada Ley de Nietos.

El líder del PP y jefe de la oposición en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de implementar una suerte de "ingeniería electoral" para "fabricar votantes" por la aplicación esta ley que lleva en vigor cuatro años.

Con la Ley de Nietos, podrán optar a la nacionalidad española los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

¿Pucherazo electoral?

El politólogo Pablo Simón ha explicado en Hora 25 si, como dicen PP y Vox, esto podría provocar un "pucherazo electoral". Básicamente y en resumen, no.

Según las previsiones, la aplicación de la norma podría hacer que los españoles con derecho a voto fuera de España pase de tres a cinco millones pero esto, según el experto, no implica que todos esos ciudadanos vayan a participar en las elecciones generales de España, previstas para 2027.

Cuenta Simón que la participación del voto exterior ha sido históricamente baja y que en las últimas elecciones generales esa cifra apenas alcanzó el 10%, lo que se tradujo en unos 230.000 votantes.

Tampoco queda probado, en palabras de Simón, que todos estos futuros españoles que residen fuera de España vayan a votar al PSOE en masa porque las preferencias políticas varían en función del país de origen, es decir, no son homogéneas.

Y pone ejemplos: los ciudadanos con doble nacionalidad española y marroquí o argentina tienden a votar más a partidos de izquierdas y los de Cuba o Venezuela, más a la derecha.

Todo esto hace "inviable" cualquier teoría de que esta ampliación del censo decante la balanza de los votos por uno u otro partido, como dicen desde la derecha y la ultraderecha.

De hecho, como siempre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido un paso más allá y ha advertido a cónsules y funcionarios españoles en el exterior de que si se les ocurre "otorgar la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que estaría haciendo algo ilegal" y que "ahí queda el aviso".