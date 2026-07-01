Almeida adelanta a Vox por la derecha con más 'prioridad madrileña' para acceder a la vivienda

Madrid continúa adelantándose a los postulados y exigencias relacionadas con la 'prioridad nacional' que Vox reclama para formar gobiernos de coalición con el PP. Esta vez no ha sido la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso la que ha adelantado a los de Abascal por la derecha, sino que el foco se posa sobre el Ayuntamiento de la Villa y un José Luis Martínez-Almeida que ha defendido este miércoles endurecer los requisitos para optar a una vivienda del parque público municipal.

De hecho, ese aumento de los requisitos exigidos supone una equiparación, por lo alto, con los que cuenta la propia Comunidad de Madrid en este ámbito. Así, la 'número 2' de Almeida en el Palacio de Cibeles, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, ha defendido la medida en una entrevista con Onda Madrid, aprovechando una de las recurrentes críticas contra la Ley de Vivienda Estatal —que ni la Comunidad ni el Ayuntamiento aplican—.

Sanz ha expuesto la conveniencia de subir de los actuales dos años, que se necesitan de tiempo de empadronamiento en la capital española para acceder a una vivienda pública, a los cinco. Lo ha calificado como una idea "razonable", en referencia a que deben tener prioridad quienes hayan "contribuido" más tiempo con la ciudad, en lugar de aquellas personas que "acaban de llegar".

Sanz denuncia que la Ley de Vivienda "estrangula la oferta"

Respecto a las críticas a la norma de vivienda del Gobierno central, la vicealcaldesa madrileña ha cifrado en 50.000 los inmuebles que se han retirado del mercado tradicional de alquiler en Madrid. Ha insistido en que esta ley crea "inseguridad jurídica", por lo que los propietarios se ven empujados a retirar sus propiedades del modelo de larga duración.

Inmaculada Sanz también ha criticado el tope a la subida de los precios que incluye la ley, asegurando que esta medida deriva de planteamientos "ideológicos", pero que en el plano económico lo que hace realmente es "estrangular la oferta" y poner más trabas a quien necesita acceder a una vivienda.