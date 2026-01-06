Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Recuperan estas palabras de Antonio Gala sobre los enemigos de la paz: son del 2006, pero bien valdrían para 2026
Alfredo Pascual
Antonio Gala, en 'El loco de la colina'.
El poeta y dramaturgo cordobés Antonio Gala sigue más vigente que nunca gracias a unas palabras que pronunció en el año 2006 y que están de actualidad después de la detención este sábado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, Cilia Flores, por Estados Unidos, que se encuentran en una prisión de Nueva York a la espera de ser juzgados.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha reiterado esta madrugada ante los medios de comunicación que su operación para capturar y llevar ante la Justicia de su país a Maduro ha sido por "narcoterrorismo".

Durante una entrevista con Jesús Quintero en el programa El loco de la colina, Gala aseguró que "los enemigos de la paz son los ambiciosos". "En este momento no hay otra guerra que se haga por otro motivo que por la ambición. No se puede decir que voy a quitaros al tirano y para ello voy a invadir vuestro país, eso no es así", afirmó.

El cordobés hasta aventuró lo que pasaba una vez se había eliminado a ese 'tirano': "Ahora cuando terminemos de destruir, empezaremos a reconstruir y se le dará una parte a cada uno de los colaboradores de la destrucción".

El vídeo de ese momento lo ha recuperado la periodista Ana Bernal-Triviño y lo ha difundido en sus redes sociales. "El mismo bucle siempre", ha escrito la comunicadora de Público o Espejo Público.

El futuro de Venezuela

De momento y con muchos interrogantes todavía que aclarar, el país caribeño queda en manos de Delcy Rodríguez, que se ha convertido en la "presidenta encargada" de hacer frente a una transición en Venezuela bajo el control y la vigilancia de Trump.

Rodríguez ha sido esta madrugada convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta (nadie sabe por cuánto tiempo), juró en una ceremonia que no ha sido pública y mandó un mensaje a EEUU.

"Una invitación al Gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

"Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento", añadió,

