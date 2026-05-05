Recuperan estas palabras de 'La Pasionaria' sobre lo que es ser diputado: lo que dice está arrasando

La histórica política española y dirigente del Partido Comunista Dolores Ibáurri, conocida como La Pasionaria, ha sido protagonista en las últimas horas en redes sociales después de que el usuario @juanma_vng recuperara sus palabras en una entrevista en 1981 sobre lo que significaba ser diputada.

"Yo me porté como una mujer del pueblo. Era una diputada del pueblo y me porté como una mujer del pueblo siendo diputada. No hice ningún mérito, no había ninguna cosa honorabilísima ni deshonorable en lo que hacía, sino simplemente que cumplí con mi deber como diputada", dijo.

La Pasionaria contó que le decían que" en tal barrio no habían dado agua, que no habían hecho algo" y que, entonces, ella iba a intentar solucionarlo: "Tenía que ir allí y decir que era diputada y que iban a dar el agua, porque si no aquí va a pasar la de Dios".

"Fui una vez y había una mujer que estaba dando a luz. Primero la echaron de la casa diciendo que tal y que cual. Yo llegué allá y me encontré con toda la vecindad que estaba lloriqueando, diciendo, fíjate, Pasionaria, que les han echado la calle, que tenemos aquí a los hijos. Yo, que soy mujer, yo veo que va a dar a luz y entonces armé un escándalo", afirmó.

"Dije esta mujer va a la cama porque está dando a luz. Y yo digo, ¿y qué hacéis vosotras que no cogéis los muebles y los metéis en casa? Sí, no nos van a dejar, fíjate que está aquí la policía. Digo, hala, aunque esté la policía, a meter los muebles a la casa. Y comencé con una cómoda, otra con una mesa, otra con un cajón y metimos los muebles en la casa y no nos echaron", relató.

"Si no hago eso, ¿qué pinto como diputada?"

Tal y como explicó, La Pasionaria pudo realizar "toda una serie de cosas en las que había gentes que les parecía extrañas porque nos metíamos donde no nos importaba". "Lógicamente allá donde nosotras encontrábamos una injusticia, pues en la medida de nuestras fuerzas tratábamos de corregir", remató.

Entonces, Ibáurri explicó que para ella eso era ser diputada: "Si no hago eso, ¿qué pinto como diputada? Para estar simplemente discutiendo en el Parlamento, olvidándose lo que hay en la calle, yo para eso no quiero ser diputada. Yo quiero ser diputada precisamente para resolver muchos problemas que en el Parlamento no se resuelven. Se charla, pero no se resuelven".

"Todas esas cosas que yo hice durante todo ese periodo, desde el punto de vista parlamentario, parecen absurdas. Desde el punto de vista humano, no. Y desde el punto de vista comunista, tampoco porque yo, ¿para qué quería el título de diputado? ¿Para hablar en el Congreso, para estar sentada esperando allá, en uno de los escaños a que me tocase el turno para hablar? Para mí era bien claro que había que ayudar a la gente que se encontraba en difíciles condiciones", concluyó en esa entrevista.