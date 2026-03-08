Mujeres, republicanas y revolucionarias: "la gran deuda histórica" de España con las diputadas de la II República

"Conocer el pasado nos permite entender el presente". Una frase hecha, tan manida como esta, cobra mayor sentido cuando se estudia, con verdadero interés la Historia de España; y la de su camino hacia una democracia de la que hoy gozamos, y que algunos se afanan en poner en cuestión, preguntándose si quizá no sería preferible vivir bajo una dictadura.

Hace casi un siglo se inauguró en España un periodo democrático al albor de la II República. Solo duró ocho años, pero aquel tiempo dejó una impronta imborrable en la Historia. En una época donde las mujeres tenían un papel meramente testimonial, hubo unas cuantas pioneras que se rebelaron contra todo y contra todos para conquistar unos derechos que hasta entonces les habían sido negados.

El periodista e historiador Miguel Ángel Villena (Valencia, 1956) se ha preocupado y ocupado de contar las vidas de algunas de ellas en la obra Republicanas: Revolución, guerra y exilio. Aquellas afortunadas por gozar de un mínimo reconocimiento histórico, sin duda insuficiente en un país que adolecía del afán golpista de militares.

Porque para el autor, "la historia de las mujeres republicanas es la historia de España". A sus 70 años acaba de publicar una obra que se centra en las nueve mujeres diputadas durante las tres legislaturas de la II República. Algunas recordadas -quizás no lo suficiente- y otras injustamente olvidadas, pero todas ellas a la vanguardia de una generación de mujeres que pudieron y supieron estar donde tantas otras no pudieron y tampoco las dejaron.

"Es la biografía de esas nueve mujeres en primer plano, pero al fondo yo he querido retratar toda una generación de lo que fueron las mujeres republicanas, como Maruja Mayo o Margarita Xirgú, desde las más famosas o vanguardistas hasta las anónimas y la gente del pueblo", expone Villena en una entrevista telefónica con El HuffPost.

El periodista e historiador, Miguel Ángel Villena, en una imagen de archivo.

La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral

El escritor destaca así cómo la mujer, durante los años de la II República, consigue incorporarse "masivamente" al mercado laboral, y por primera vez de forma generalizada al sistema educativo.

"Estas mujeres fueron auténticas pioneras y son unos años en los que aparecen las primeras abogadas, las primeras arquitectas, las primeras periodistas, las primeras médicas, las primeras telegrafistas, las primeras pilotos de aviación. Los años 20, y 30 sobre todo son la gran época de las pioneras del feminismo y de la igualdad de derechos en España", asegura Villena.

El autor del libro asegura que el periodo histórico que comprende la II República es uno de los más interesantes de la historia de nuestro país. "Yo soy un nieto de esa generación. Mi generación es nieta de esa generación de republicanas. La figura de mi abuela, que fue una anónima mujer republicana, siempre me hizo que me interesara por esa época", apunta tras preguntarle por la razón por la que se lanzó a escribir este ensayo histórico.

"Creo que vale la pena reivindicar y descubrir, de alguna manera, a este tipo de mujeres que fueron tan importantes", prosigue. De las nueve mujeres que tuvieron escaño durante las tres legislaturas que hubo entre 1931 y 1939, hubo "tres o cuatro conocidas: Dolores Ibárruri, Clara Campoamor, Victoria Kent, e incluso la escritora María Lejárraga".

Sin embargo, con otras hay un "profundo desconocimiento". Para el escritor valenciano, autor también de una biografía de la abogada Victoria Kent (Victoria Kent: Una pasión republicana), la culpa de este vacío de memoria histórica respecto a las mujeres republicanas está, en gran medida, en el sistema educativo.

Mujeres trabajadoras protestan en España exigiendo mayores derechos civiles y judiciales. 1936. Universal Images Group via Getty

Francisca Bohigas, la única diputada de derechas

Contrariamente a lo que se pueda pensar, no todas las mujeres que fueron diputadas durante algún momento del periodo republicanas eran de izquierdas. "En este país tenemos un gran déficit de memoria democrática y es porque la historia no se enseña en los institutos. He querido destacar que hubo una serie de mujeres de primerísima fila que han permanecido mucho en el olvido", asegura Villena.

"Fueron socialistas o comunistas o de partidos, digamos, de izquierda liberal, pero efectivamente hubo una de derechas, Francisca Bohigas, que fue una mujer además de una formación liberal. Se formó en la Residencia de Señoritas, era una mujer que fue pedagoga. Y era católica, y como buena católica, se afilió a la CEDA y fue diputada por León. Ella era catalana, pero vivía en León", relata el periodista valenciano.

"Ella, como has visto, es la única que no marcha al exilio porque digamos que ella más o menos coincide con los franquistas y cuando termina la guerra ella se queda. De hecho, luego fue una de las ideólogas en temas de educación de la sección femenina", explica Villena, al que le llama "mucho la atención" que la derecha política "no haya reivindicado a esta mujer".

"Dice muy poco en favor de la derecha española, de la derecha democrática, porque realmente fue una mujer muy valiosa. Y, de hecho, fue una de las primeras mujeres que consiguió ser diputada. En una palabra, fue una pionera", sostiene el autor de la obra que reivindica el papel de estas mujeres en la historia contemporánea de nuestro país.

Francisca Bohigas, tras la guerra, se integró en el régimen franquista, pero para Villena "no quita para que sea una mujer de una bibliografía muy interesante". "De las nueve mujeres diputadas, es la que más me ha costado rastrear o investigar. Por lo tanto, la falta de memoria democrática, desde luego, afecta bastante más a la derecha", defiende el escritor.

Póster de José María Gil-Robles y Quiñones de León (1898-1980), político español, líder de la CEDA Universal History Archive/Univer

No obstante, para Villena la izquierda tampoco ha reivindicado lo suficiente a estas mujeres. "Si salvamos y exceptuamos a Dolores Ibárruri y a Clara Campoamor, yo creo que el resto no han sido suficientemente recordadas y homenajeadas, ni por el PSOE ni por el PCE, que fueron los partidos donde militaron la mayoría de ellas. Es evidente que hay una carencia, un déficit de memoria democrática con estas mujeres, que son importantísimas en la historia de España", asegura.

La demonización de un periodo "luminoso"

Históricamente, la II República se ha asociado con la izquierda pese a que también gobernó la derecha, encarnada por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de José María Gil Robles. Sin embargo, y especialmente tras la Guerra Civil, para Villena "la derecha siempre ha considerado que la República era como el demonio". Una asociación que aún perdura en nuestros días, pues aún hoy se escucha a algunos defender que aquellos años estuvieron marcados “por el caos y el desgobierno”.

"La derecha ha acusado a los gobiernos republicanos de haber precipitado una guerra cuando la guerra empieza porque un sector del ejército se subleva contra un gobierno legítimo. Y es un golpe de estado como una casa”, asegura Villena, quien sostiene que existe “mucho desconocimiento" alrededor de este periodo “capital” de nuestra historia.

"Por ejemplo, la República tuvo dos presidentes. Primero Niceto Alcalá Zamora y después Manuel Azaña, al final. Niceto Alcalá Zamora era católico y era un señor de derechas; y fue presidente de la República desde 1931 hasta 1936. En la República hubo partidos de derechas. La CEDA, la derecha republicana, también con el Partido Radical, gobernaron la República entre 1933 y 1935. Y hubo mucha gente, digamos burguesa, que estuvo a favor de la República", asegura el periodista e historiador.

Para Villena, ha habido "un interés deliberado" en asociar a la República con el demonio, con el caos y con la izquierda radical, pero durante aquellos años había desde gente liberal católica hasta gente de extrema izquierda". En la República "cabían todos, salvo los fascistas y la gente que estaba en contra de la República".

El "déficit" de memoria democrática

Esa "desmemoria" democrática, que da lugar a asociaciones erróneas, se debe principalmente, según Villena, al “déficit educativo”. “La gente debería salir de los institutos con unos mínimos. Es cultura general saber quién es Azaña, saber quién es la Pasionaria, saber quién es Adolfo Suárez, saber quién es Alcalá Zamora... Yo tengo sobrinos, mi mujer tiene hijos, hijos de amigos, y te encuentras de gente preparadísima, con dos carreras y un máster que escucha que le dices a Azaña, o le dices incluso a Adolfo Suárez, y te miran como si le estuvieras hablando de física nuclear", asegura.

Multitudes se congregan para celebrar la proclamación de la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931. Universal Images Group via Getty

Para el periodista valenciano, "la gran responsabilidad está en que hay que enseñar más y mejor la historia de España". Durante la charla con El HuffPost, Villena cita a Julián Casanova, quien "no se cansa de decir que la clave está en la enseñanza secundaria, en que haya un buen y abundante espacio para la historia contemporánea de España".

"La clave para entender el momento presente es que las generaciones presentes estudien la historia contemporánea de España, es decir, la II República, la guerra civil, la dictadura franquista y la democracia. Si lo estudiaran a fondo en los institutos, en las universidades, si se divulgara en las redes, no habría tanto joven que piensa que una dictadura es mejor que una democracia", afirma Villena.

"La dictadura fue un hachazo a todo lo que se conquistó durante la República"

En la obra de Villena, Republicanas: Revolución, guerra y exilio, también se cuenta "cómo la dictadura eliminó cualquiera de los derechos de las mujeres". Una vez cercenado cualquier atisbo de democracia, las mujeres “no podían ni sacarse el pasaporte, ni abrir un negocio, ni viajar sin permiso del marido o del padre”.

El periodista e historiador insiste en la idea de que en nuestro país "hace falta mucha pedagogía democrática" y cree que si la hubiera "la inmensa mayoría de la gente joven estaría a favor de una democracia". Hoy en día casi un 20% de los jóvenes aseguran que con Franco "se vivía mejor". Una idea del todo equivocada para Villena, que sostiene que la dictadura provocó un retroceso en derechos y libertades.

"Si ves los avances, las mejoras y la modernidad de España en los años republicanos, cuando termina la guerra y ganan los franquistas hay una regresión de un siglo prácticamente. Hubo un retroceso brutal en todos los aspectos sociales, culturales, económicos, porque sencillamente la dictadura eliminó cualquier derecho", lamenta Villena.

Por ello, para el autor de esta obra, “cuando iluminas personajes de la República como estas mujeres estás iluminando toda una época”. El historiador valenciano sostiene que en España se vivió un gran periodo de avances, inaugurando así un periodo de modernidad: "Las mujeres, en aquella época, hacen una auténtica revolución. Una revolución pacífica, por otra parte. El final de la guerra y luego las cuatro décadas de dictadura fueron un hachazo hasta que se aprobó la Constitución de 1978".

El Príncipe de España, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón (l), junto al General Francisco Franco (r). | Ubicación: Madrid, España. Bettmann Archive

"En los próximos años debería abrirse un debate en torno a la monarquía"

De aquel momento han pasado ya casi medio siglo. Durante estos últimos años se ha hablado de una posible renovación de la Carta Magna. Para Villena, el próximo debate que debe abrirse es el de qué modelo de país queremos para el futuro. "Yo creo que hoy la monarquía española está muy desprestigiada, que se lo han ganado a pulso el desprestigio, ojo, sobre todo el emérito", afirma.

El autor cree que "la actual monarquía no sabe sintonizar con una mayoría social" y avisa de que "si vuelve a cometer los errores que ha cometido últimamente, pues igual dentro de unos años se vuelve a abrir el debate entre monarquía y república".

No obstante, es consciente de que, aunque ese debate "no está ahora encima de la mesa", tras los escándalos del rey emérito “la monarquía se está ganando pulso que las generaciones jóvenes como la tuya vuelvan a abrir el debate".