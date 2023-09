Redacta un email para sus compañeros, vacila con insultarles y la broma termina mal (para él)

El usuario de Twitter @Croquettone ha publicado un tuit relatando la broma que le ha gastado a su compañero de trabajo después de que este vacilara con insultar al resto de trabajadores en un correo electrónico masivo.

"Al final del email ha puesto IMBÉCILES con letra enorme, subrayado y en rojo para hacer la broma de que iba a enviarlo así. Le he dicho que a ver si iba a enviarlo sin querer", ha empezado explicando.

Él lo ha borrado, pero el tuitero ha aprovechado el momento para vacilarle: "Yo desde mi ordenador he abierto una ventana de correo nuevo, he escrito cosas al azar y he puesto al final la palabra IMBÉCILES con el mismo formato".

Para hacerlo creíble, ha dejado "la ventana del correo abierta" y ha empezado a hacer aspavientos como si su compañero se hubiera equivocado: "¡Que lo has enviado así!".

"Cuando ha mirado a mi ordenador, su cara de susto ha sido tan grande que yo me he ganado automáticamente una plaza en el infierno", ha terminado de relatar entre risas.