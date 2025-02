Replica a los que presumen de que en Madrid los semáforos pitan y en Barcelona no: lo que enseña, brutal

La popular (y cada vez más) creadora de contenido Marta Bustos (@stuntmanmarta_), escritora de Cuando perdí mis ojos marrones, ha hablado acerca de la accesibilidad en los semáforos de ciudades como Madrid y Barcelona y ha arrasado con su réplica a los que dicen que la capital española sí tiene, mucho más que Barcelona.

Casi no ha necesitado de palabras para compararlo y ha dejado una frase para el recuerdo: "No siempre lo que parece accesible es lo ideal para todo el mundo". El motivo por el que lo ha grabado es porque ha encontrado indignación en las personas al comprobar que en Barcelona u otras ciudades los semáforos no pitan.

"Dejadme deciros que en Madrid nos ganaréis con el agua, con las calles limpias, pero jamás con la accesibilidad, o al menos de momento, porque Barcelona está mucho mejor", ha expresado la joven en primera instancia.

Ha ido argumentando cada uno de los puntos que ha tratado. El primero, sobre por qué no pitan los semáforos en Barcelona: "Imagínate que vives al lado de uno de esos semáforos y pasa una persona con discapacidad visual o usuaria de bastón. Pasa igual dos veces al día y algunos ni pasa, pero imagínate estar escuchando ese pitido constantemente".

"Al final, la accesibilidad tiene que ser cómoda para todo el mundo", ha añadido. Por lo tanto, ha desvelado que en Barcelona se entrega un pequeño mando que activa algunos de los semáforos principales. "Cuando tú vas, aprietas el botón del mando y el semáforo pita, o cuando se pone en verde empieza a pitar y la gente flipa", ha explicado.

Sin embargo, ha recalcado que no todos los semáforos están activados, sino que suelen ser los de las grandes avenidas, porque podrían solaparse con alguno pequeño de una calle transversal y provocar confusión.