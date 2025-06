Reserva para las 10.00 y 17 minutos antes de esa hora el dueño le manda un mensaje que es casi increíble

La reacción que ha tenido el dueño de una clínica de masajes con un cliente que había reservado cita para las 10.00 ha dejado patidifuso al propio cliente y a todos los que han visto lo ocurrido.

Ha sido el usuario de Threads @jaumeestruch el que ha subido un pantallazo de la conversación de WhatsApp que ha tenido junto a un mensaje en el que da algo de contexto.

"Y así es como se pierde un cliente. Contexto: a las 8:30 reservo un masaje para las 10:00 a través de la app Treatwell. Hora y media antes. A las 9:43 tengo esta conversación. Yo entiendo que si en la app me deja reservar, es que la cita está disponible", explica.

"Pero es que me dice 15 minutos antes QUE SE ACABA DE DESPERTAR. ¿Qué opinas?", pregunta. En el pantallazo se ve cómo el masajista le escribe y dice: "Hola, me acabo de despertar y he visto la reserva en Treatwell. Las reservas se hacen con antelación. Y avisando".

"En la APP aparecía la hora y reservé", se justifica el usuario. Pero el otro responde: "¿Y cómo voy a saber yo eso?". El cliente sugiere al dueño del negocio que cancele la cita y le devuelva el dinero, pero éste se niega: "No puedo cancelar. Me cobran comisión".

"Pero sólo puedo ir hoy, por eso he reservado. ¿Cómo lo hacemos?", pregunta. El masajista es claro: "Cancélalo tú".

En las numerosas reacciones que ha provocado lo ocurrido destaca el de una persona que dice: "Ya pero como voy a saber eso'. No lo sé, ¿responsabilizándote de tu negocio y la aplicación? Quiero decir: es normal equivocarse, no todo sale siempre bien, pero soltarle eso a un cliente al que dejas colgado..."

"Yo ni le cancelo, o me atiende o cancela ella pagando la comisión devolviéndome el 100% de lo que pagué", dice otro. "Yo trabajo utilizando treatwell, esa persona es simplemente incompetente, encima trata de echarte a ti la culpa de que el o ella sea inepto/a. Si lo comunicas a la app se le cae el pelo", puntualiza otro.