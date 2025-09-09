Resume en una frase lo que los alemanes piensan de España: así se entienden muchas cosas

La usuaria de TikTok @keepbuildinggg, española que vive en Alemania, ha resumido en una frase muy descriptiva lo que, según dice, es España para los ciudadanos de aquel país.

"Acabo de descubrir la dos razones por las cuales los alemanes sienten tanto amor hacia España", ha empezado diciendo la española, que ha puesto como ejemplo lo que pasa justo este mes.

"Estamos en septiembre y ahora necesito que llegue verano. Entonces claro piensan en un país donde hace más calor y les parece algo maravilloso. Cuando la realidad de vivir en España es que lo pasas mal en verano porque te mueres de calor y lo pasas mal en invierno porque te mueres de frío porque los edificios no están bien aislados, la gente enciende poco la calefacción", reflexiona.

Luego lanza su frase demoledora: "Y la siguiente razón es que los alemanes piensan que España es Mallorca teniendo dinero. Eso es España para ellos".

En las reacciones, algunos usuarios confirman que esa aseveración es del todo cierta: "Pues a varios que les he preguntado de España lo primero que dicen es Mallorca".

"Los daneses mas o menos igual, pero cambia Mallorca por Málaga", destaca otra persona.

Otros, en cambio, van un poco más allá: "Bueno, España es una maravilla, qué manía de siempre echar a España por tierra. Tenemos un clima estupendo, todo tipo de climas, playa, montaña, comida excelente...el transporte público mejor en España...el metro en Berlín da miedo...a las 7 de la tarde, te da miedo ir por una ciudad alemana...está muy creepy Alemania, ya no es Alemania tranquila, mucha drog@ y gentuza acosando, más tranquilo España".

De hecho, una reciente encuesta del medio internacional YouGov señalaba que más de la mitad de los alemanes considerarían mudarse al extranjero debido principalmente a la migración y los desafíos económicos.

Los destinos favoritos son los países germanoparlantes, como Suiza (un 30%), seguida de Austria (23%). Justo por detrás aparece otro 'destino habitual' de los alemanes, España, con un 22%.