Retrata la perfección a los "pijipis" que van de veraneo a Formentera y los 'me gusta' no paran de subir

El usuario Javi (@javimaska), un creador de contenido que se dedica a hacer breves sketches de humor, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok haciendo una parodia sobre los pijos que veranean en Formentera.

"Oye perdona, ¿eres el típico pijo que viene de vacaciones a Formentera?", le ha preguntado su acompañante al inicio del vídeo, dando pie a a parodia, la cual ha superado las 1,2 millones de visualizaciones en solo 24 horas.

Ataviado con una camisa abierta de Ralph Lauren, un bañador de rayas, una maleta de viaje y un peluquín, Javi ha contestado, totalmente metido en el personaje.

"¿Vacaciones? A veranear dirás. Nos quedamos en casita de un amigo. Bueno, de su familia, que tenía terreno, han reformado y se han montado un hotel boutique", ha comenzado diciendo.

"Muy rústico todo. Tiene piscina de sal en el otro lado. Es que teniendo el mar ahí es un pecado... Me puto mega flipa Forment. Forment me encanta. ¡Me encanta! Forment y yo...", ha bromeado el tiktoker.

"Yo antes veraneaba en Sotogrande, pero claro descubrí esto y fue un gustazo. Mañana vamos a una cala que solo puedes llegar nadando desde una roca. Una pasada, se nos ha pirado, sí", ha comentado el humorista.

!Al final puedes salir de Formentera pero Formentera nunca saldrá de ti, ¿eh? ¿Qué no me vendré yo a vivir una temporadita a la isla?", ha preguntado el creador de contenido.

"Me encanta venir a estos sitios porque yo soy muy hippie; el rollito este de todo me da igual, es muy yo", ha comentado en tono divertido, haciendo referencia a la imagen de muchos de los tuirstas de la isla.

"Chao, chao amore. Aquí de cada diez personas nueve son italianos. Así conocí yo a Fabrizia y tres añitos llevamos ya juntos. Bueno, nuestra primera noche, nos tatuamos. Yo la lagartija y ella el 'Resiste nudista'. A mí es que me parecía un poco demasiado. Pero bueno, cada uno...", ha añadido Javi.

"Hoy hemos comido en un chiringuito donde come Bisbal. Muy top. ¡Top, top! Me macro encanta, tienes que ir. Pero no te lo puedo decir que si no se peta", ha apuntado el tiktoker en tono divertido.

"Por cierto, no pilles la Piaggio roja, esas son las que le dan a los guiris. Pilla la blanca que corre mucho más, hazme caso", ha aconsejado el creador de contenido.

"Mañana se une al viaje un colega de maristas, es que él veranea en Jávea. ¿No lo conoces? Te lo presentaré, te lo presentaré", ha concluido el humorista la escena.