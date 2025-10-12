Revilla le dedica dos minutos a Ayuso que no le harán ninguna gracia tras su "váyanse a otro lado a abortar"

El "váyanse a otro lado a abortar" que Isabel Díaz Ayuso pronunció el pasado jueves en la Asamblea de Madrid se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la semana. Muchos han reaccionado y uno de los últimos ha sido el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, desde el plató de laSexta Xplica.

"Cada año se abortan en España a 106.000 personas. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? A mí me parece un fracaso como sociedad, porque en la mayoría de los casos se podía evitar. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por no hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no hacerlo. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro sitio a abortar", señaló la dirigente madrileña en su intervención.

Al enseñarle estas palabras, Miguel Ángel Revilla no ha dudado en contestar, con un serio recado dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "No solamente hay que conseguir la mayoría. Con ese discurso, le come el espacio a Vox, que es el discurso de Vox", ha señalado.

"Yo la he escuchado a esta mujer hace años, hablar de esta materia en la línea de lo que el pueblo español, mayoritariamente, admite y que las leyes han aprobado", ha destacado el exdirigente cántabro.

Miguel Ángel Revilla asegura que se trata de "un giro hacia atrás" de Ayuso "que no tiene sentido y que le está provocando al presidente del PP un dolor de cabeza inmenso". "Esto es una materia muy sensible. Esto no es cualquier cosa. No es discrepar de los fondos europeos. Esto es muy grave, que toca la línea de confrontación de planteamientos que los ciudadanos exigen que los partidos sean claros en esta materia", ha explicado.

"Una involución como la que preconiza esta señora. No se lo dirá claramente, pero eso supone para muchísimas mujeres y para muchos españoles, una situación muy preocupante. Ella está en la línea de Vox en todo, prácticamente. El presidente del PP tiene a Vox en casa. Yo no veo ninguna diferencia en lo que dice ella. Búscame algo en la inmigración, en el tema Israel-Gaza, en el tema del aborto. En todo", ha sentenciado.